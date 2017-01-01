ЕС восстановит обсерваторию на горе Поп Иван в Карпатах

На работы потратят 1 млн 53 тыс евро.

Старую обсерваторию в Карпатах восстановят за счет Евросоюза facebook.com

На восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван (Черногорский хребет, Карпаты) Европейский союз выделит 1 млн 53 тыс евро, передают Финансы.

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Соответствующее грантовое соглашение заключили Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Польши.

Отмечается, что после восстановления на основе обсерватории создадут Международный научный центр "Обсерватория" Прикарпатского университета и Варшавского университета.

Планируется, что восстановленная обсерватория объединит современный научно-исследовательский центр с базой подготовки специалистов для проведения поисково-спасательных операций.

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Данную программу получилось реализовать с помощью программы ЕС по трансграничному сотрудничеству Польша-Беларусь-Украина. Так, за счет Евросоюза в обсерватории установят новое метеорологическое оборудование, закупят спасательную технику и снаряжение для отрядов спасателей.

Планируется, что в общем проект рассчитан на два года, но из-за метеоусловий фактически должен быть реализован в течение полугода.

Так обсерватория выглядела в 1939 году facebook.com

Ранее сообщалось, что Украине дадут денег на дороги в Приазовье. Европейский инвестиционный банк присоединится к помощи украинскому Приазовью. Банк намерен дать денег на ремонт дорог, соединяющие Мариуполь, Запорожье, Бердянск и Николаев.