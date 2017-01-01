Что для украинцев значит разрешение на "большие зарплаты в конвертах"

Юрист пояснила, что даже при выплате зарплат наличными, налоги все равно платить нужно.

"Зарплата в конвертах" более 50 тыс гривен с помощью наличных не означает уклонение от налогов facebook.com

Ассоциированный партнер АО "Скляренко, Сидоренко и партнеры" Юлия Стусенко объяснила, что реакция общества на легализацию "зарплата в конвертах" более 50 тыс гривен с помощью наличных не означает уклонение от налогов, передает Сегодня.

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Юрист уточнила, что постановление НБУ, в частности, запрещало "субъектам хозяйствования осуществлять расчеты с физическими лицами наличными в размере более 50 тысяч гривен" в день.

"Эту норму налоговая уверенно применяла к вопросам, связанным с выплатой заработной платы. Там считали, что зарплаты в размере более 50 тыс грн должны выплачиваться работникам исключительно в безналичной форме. С этим не всегда соглашались работодатели, которые время от времени обращались в налоговую за разъяснениями. И, видимо, когда там накопилась критическая масса запросов, налоговая решила уточнить порядок применения нормы непосредственно у регулятора", – пояснила Стусенко.

Так, в НБУ уточнили, что ограничения по расчетам наличными не касаются выплат, связанных с оплатой труда, а только исключением из правила о 50 тыс грн, которые вступили в силу с 15 февраля.

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"Как видно, ни о каких незаконных схемах уклонения от налогообложения (а именно с ними у нас ассоциируются зарплаты в конвертах) речи не идет. Фактически Нацбанк лишь конкретизировал существующую норму, подтвердив для предприятий возможность выплачивать заработную плату наличными в любой сумме", – отметила юрист.

Стусенко обращает внимание, что такое уточнение абсолютно не влияет на налогообложение зарплаты как дохода.

"Соответственно, независимо от того, в какой форме – наличными или на карточку - она выплачивается, НДФЛ, ЕСВ и военный сбор остаются", – отметила юрист.

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Также, НДФЛ, ЕСВ и военный сбор должны перечисляться на казначейские счета в безналичной форме.

"Таким образом, параллельно с проведением выплаты заработной платы наличными работодатель вынужден проводить безналичные платежи по уплате налогов", – пояснила Стусенко.

Для выдачи зарплаты бухгалтерам просто придется заполнять дополнительные документы, которые должны быть подписаны работниками. Потому эксперт уверенна, что легче будет перечислять заработную плату на банковские счета.

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"Ведь за выдачу наличных в банке и последующую инкассацию таких сумм, в том числе и не выданных работнику по каким-либо причинам, предприятие уплачивает комиссии. Поэтому в целом нововведения от НБУ не приведут к массовым выплатам заработных плат наличными, но создадут для работодателей дополнительную возможность выплат в каких-то исключительных случаях", – резюмировала юрист.

Ранее сообщалось, что работодателей оштрафовали на 1,7 млрд грн за нелегальных сотрудников. Больше всего нелегальных работников выявлено в сфере торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе, строительстве.