РФ назвала невыгодным транзит газа через Украину

Министр энергетики России заявил, что транзит газа через Украину в 2-2,5 раза дороже других маршрутов.

Транспортировка газа по территории Украины в Европу сейчас в 2-2,5 раза дороже других маршрутов, таких как Северный поток - 1. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Gazeta.ru.

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"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен - он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как "Ямал - Европа", чем "Северный поток - 1", - сказал он.

По словам министра, это обусловлено тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, сейчас эти технологии устарели, наблюдается большой износ основных фондов, из-за чего возникают большие потери при транспортировке газа.

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Новак подчернул, что реализация новых газотранспортных систем - Турецкого потока, Северного потока - 2, основана на самых современных технологиях, которые используются в этой области. "Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери", - отметил он.

"Какой смысл использовать Жигули, если у вас есть современный автомобиль, Лада например, если не говорить о каких-то иностранных моделях", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил влияющую на Северный поток-2 директиву. Действие газовой директивы ЕС будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с Северным потоком-2.