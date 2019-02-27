Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ назвала невыгодным транзит газа через Украину

Комментариев: 5
Министр энергетики России заявил, что транзит газа через Украину в 2-2,5 раза дороже других маршрутов.
В России заявили об износе газовых систем Украины
В России заявили об износе газовых систем Украины
facebook.com

Транспортировка газа по территории Украины в Европу сейчас в 2-2,5 раза дороже других маршрутов, таких как Северный поток - 1. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Gazeta.ru

Читай также: Нефть подешевела после слов Трампа о завышенных ценах

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен - он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как "Ямал - Европа", чем "Северный поток - 1", - сказал он.

По словам министра, это обусловлено тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, сейчас эти технологии устарели, наблюдается большой износ основных фондов, из-за чего возникают большие потери при транспортировке газа. 

Читай также: Нефть подешевела после слов Трампа о завышенных ценах

Новак подчернул, что реализация новых газотранспортных систем - Турецкого потока, Северного потока - 2, основана на самых современных технологиях, которые используются в этой области. "Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери", - отметил он.

"Какой смысл использовать Жигули, если у вас есть современный автомобиль, Лада например, если не говорить о каких-то иностранных моделях", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил влияющую на Северный поток-2 директиву. Действие газовой директивы ЕС будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с Северным потоком-2.

Поделись:
Теги: газ, транзит, российский газ, транзит газа, Александр Новак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
SWATFANAT    27.02.2019, 10:46
Оценка:  -1
SWATFANAT
Широкие шаровары должны кушать горох, накуй им гаЗ да ещё и Расейский))))
Папукали в шаровары вот и тепленько. Хозяева им продадут из-за океана недорого))))
dimasvetik    27.02.2019, 11:03
Оценка:  -1
dimasvetik
ваш царь сказал подтераться голой рукой! без туалетной бумаги! беги, верь, делай так как царь сказал!
Bagram123    27.02.2019, 11:14
Оценка:  0
Bagram123
дятел что ты ахинею несёшь тупой галицайский селюк.
Gagarinn    27.02.2019, 10:42
Оценка:  +1
Gagarinn
Какая продажа такой и транзит
prontozaurus    27.02.2019, 10:38
Оценка:  -1
prontozaurus
Очикуємо.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь