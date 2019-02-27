Порошенко рассказал, почему именно сейчас индексирует пенсии

Президент объяснил, что монетизация субсидий и индексация пенсий были запланированы еще в 2017 году именно на эти даты.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2017 году правительство построило план по борьбе с бедностью, который включал монетизацию субсидий и индексацию пенсий на 2019 год как следующие шаги, передает ТСН.

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"Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда возобновляется рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен – Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но есть у нас враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это - бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью", - подчеркнул президент.

Он отметил, что шаги были назначены на 2019 год из-за внедрения реформ, без которых до этого, это сделать было невозможно. Осуществить монетизацию и индексацию можно было только после того, как удалось обеспечить высокие поступления и формирования золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит.

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"Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 года (с которого начнут индексацию пенсий – ред.). Пенсии вырастут более 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первая – уровень инфляции, второе – рост средней заработной платы в стране", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства напомнил, что индексация пенсий в 2019 году в размере 2410 грн будет осуществляться двумя платежами по 1205 грн в марте и апреле.

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"Уверен, что из года в год мы опережающими темпами – так же как мы делали с минимальной зарплатой – сейчас мы будем делать так с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия на фронте, в борьбе с бедностью – монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий.

Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей", - подчеркнул президент, добавив, что сегодня есть инициатива относительно выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, что будет стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью.

Ранее сообщалось, что пенсионеры получат по 2410 грн одноразово перед выборами. Считается, что эта сумма получилась в результате недоплаты в 2015-2016 годах.