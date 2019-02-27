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Порошенко рассказал, почему именно сейчас индексирует пенсии

Комментариев: 5
Президент объяснил, что монетизация субсидий и индексация пенсий были запланированы еще в 2017 году именно на эти даты.
Порошенко объяснил, что монетизация и индексация пенсий происходит из-за реформ
Порошенко объяснил, что монетизация и индексация пенсий происходит из-за реформ
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2017 году правительство построило план по борьбе с бедностью, который включал монетизацию субсидий и индексацию пенсий на 2019 год как следующие шаги, передает ТСН. 

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"Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда возобновляется рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен – Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но есть у нас враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это - бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью", - подчеркнул президент.

Он отметил, что шаги были назначены на 2019 год из-за внедрения реформ, без которых до этого, это сделать было невозможно. Осуществить монетизацию и индексацию можно было только после того, как удалось обеспечить высокие поступления и формирования золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит. 

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"Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 года (с которого начнут индексацию пенсий – ред.). Пенсии вырастут более 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первая – уровень инфляции, второе – рост средней заработной платы в стране", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства напомнил, что индексация пенсий в 2019 году в размере 2410 грн будет осуществляться двумя платежами по 1205 грн в марте и апреле. 

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"Уверен, что из года в год мы опережающими темпами – так же как мы делали с минимальной зарплатой – сейчас мы будем делать так с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия на фронте, в борьбе с бедностью – монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий.

Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей", - подчеркнул президент, добавив, что сегодня есть инициатива относительно выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, что будет стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью.

Ранее сообщалось, что пенсионеры получат по 2410 грн одноразово перед выборами. Считается, что эта сумма получилась в результате недоплаты в 2015-2016 годах.

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Теги: Петр Порошенко, президент Украины, индексация пенсий, одноразовая выплата пенсий, монетизация субсидий, выборы 2019, борьба с бедностью
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  27.02.2019, 12:12
Оценка:  -2
гость
А в 17 году повышение тарифов и цен тоже планировали?
И почему эти "блага" будут выплачивать только 2 месяца?
Може как нибудь по другому бы сбрехав? Например обобрал евробляхеров а по другому украсть долю из этих денег не получилось?
ВладиславII    27.02.2019, 12:10
Оценка:  -2
ВладиславII
Врёт как дышит!
MNI1957    27.02.2019, 12:10
Оценка:  -1
MNI1957
прямой,наглый подкуп перед выборами,ЛЮДИ ОЧНИТЕСЬ!!!
MNI1957    27.02.2019, 12:06
Оценка:  -1
MNI1957
истинная причина в том,что обосрался и отмываться уже давно поздно
гость  (аноним)  27.02.2019, 11:46
Оценка:  +1
гость
пусть лучше расскажет сколько на войне заработал со своим дружком!!!
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