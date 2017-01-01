Инфляции из-за выплат пенсионерам не будет – Розенко

Вице-премьер-министр заверил, что бюджет Пенсионного фонда не пострадает.

Розенко заявляет, что инфляции из-за дополнительных выплат пенсионерам не будет facebook.com

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко утверждает, что при выплате дополнительных средств пенсионерам инфляция не будет спровоцирована, передает ТСН со ссылкой на эфир телеканала Прямой.

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"Это одноразовые выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж. Это компенсация за 2015-2016 годы. Размер компенсации составит 2410 гривен и эта выплата будет разделена на два транша. Первый транш – с 1 марта, и второй транш – с 1 апреля", - уточнил вице-премьер-министр.

Он также рассказал, что выплаты никак не затронут бюджет Пенсионного фонда.

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"Таким образом мы сбалансируем и бюджет Пенсионного фонда, и не дадим обесцениться гривне или спровоцировать рост цен в Украине. Это, на мой взгляд, абсолютно правильное решение – осуществить выплаты в два этапа, чтобы не делать дополнительной нагрузки на экономику Украины", - резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что Порошенко рассказал, почему именно сейчас индексирует пенсии. Президент объяснил, что монетизация субсидий и индексация пенсий были запланированы еще в 2017 году именно на эти даты.