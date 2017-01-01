Киеву проведут фотосессию с воздуха за 25 млн грн

Деньги будут выплачены из бюджета города.

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КП "Київський інститут земельних відносин" разместил тендер в системе ProZorro о аэрофотосъемку города Киева для обновления цифровых карт, передает Свидок.

На работы планируют потратить 24 700 000 грн, которые возьмут из городского бюджета Киева. Сам аукцион должен быть проведен 6 мая, а снимать хотят в 2019 году.

Тендер на работе должен завершиться 6 мая Свідок

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Согласно техническому заданию, общая площадь территории для создания фотопланов города Киева с разрешением пикселя на земной поверхности 5 см — 1018,71 кв. км. В требованиях к полетам съемки прописано, что летать необходимо лишь по направлениям либо Север-Юг, либо Восток-Запад.

Начинать и заканчивать полет нужно за 500 м от зоны, с которой должно начинаться изображение карты.

Картограмма Киева Свідок

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Фотографировать разрешают в любое время, когда погодные условия и высота Солнца позволяют достичь установленных стандартов качества изображения. Угол наклона солнца над горизонтом — не менее 27 градусов.

Должно быть минимум 10 км горизонтальной видимости, облака низкого и среднего уровня не допускаются, легкая облачность или сплошная высокая облачность допускаются, если это влияет на цвет, контрастность, насыщенность изображения. Не допускаются тени от облаков и дым.

Ранее сообщалось, что Одесса оказалась в группе лидеров по городским бюджетам. Одесса заняла 6 место по оценке прозрачности городского бюджета среди 37 городов.