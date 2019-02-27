Пессимистический сценарий НБУ: доллар по 37 и инфляция 16%

Пессимистический сценарий, по которому проверят украинские банки, предполагает к концу года значительную инфляцию и резкий скачок курса доллара.

Национальный банк проведет стресс-тестирование украинских банков по двум сценариям. Один из них предполагает обменный курс 37 грн/$ и инфляцию до 15,8%. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает UBR.

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Отмечается, что первый сценарий - базовый. Он в полной мере соответствует ранее озвученным прогнозам регулятора. Согласно этому сценарию в нынешнем году ВВП вырастет на 2,5%, инфляция замедлится до 6,3%, а девальвация гривны не превысит 7,5% (не более 31,7 грн/$).

Второй сценарий - пессимистический. Согласно этому сценарию, обменный курс к концу года достигнет 37 грн/$, инфляция взлетит до 15,8%, а ВВП уйдет в "минус" 4,1%. Следует отметить, что построены такие оценки на гипотетическом предположении.

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По результатам стресс-тестирования НБУ рассчитает для проверяемых банков требования к основным капитальным нормативам. Минимальные требования по базовому сценарию к ним составят 7% и 10% соответственно. По неблагоприятному - 3,5% и 5%. Если какое-то из проверенных финучреждений не сможет выполнить сценарный план НБУ, ему придется подготовить реалистичный план докапитализации или прочих мер для подтягивания нормативов.

Ранее сообщалось, что экономисты утверждают, что гривна укрепляется, так как работают законы экономики.