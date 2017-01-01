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Экспрессом на Борисполь воспользовались 4% авиапассажиров

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Скоростным экспрессом между Киевом и аэропортом Борисполь воспользовались лишь около 4% авиапассажиров и сопровождающих их лиц.
Скоростной экспресс на Борисполь не популярен среди пассажиров аэропорта
Скоростной экспресс на Борисполь не популярен среди пассажиров аэропорта
bigmir.net

Скоростным экспрессом, который курсирует между Киевом и Международным аэропортом Борисполь, с начала его эксплуатации в 2018 году по февраль 2019 года воспользовались лишь около 4% авиапассажиров и сопровождающих их лиц. Об этом со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры сообщают в среду, 27 февраля, Українські новини. 

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Согласно информации ведомства, в целом за отчетный период экспрессом воспользовались более 100 тысяч человек.

"Пассажиропоток в аэропорту Борисполь (за указанный период - ред.) составил 2,422 млн пассажиров. Исходя из анализа статистических данных, услугами специализированной дорожной ветви и поездами, которые курсируют по ней, за отчетный период воспользовались около 4% авиапассажиров и сопровождающих их лиц", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заведено дело по хищениям при строительстве экспресса в Борисполь. Правоохранители получили в суде разрешение на доступ к банковским учреждениям, в которых компания Рилейд является клиентом.

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Теги: Киев, Поезд, пассажиры, фото, Борисполь, поезда, аэропорт Борисполь, Укрзализныця, экспресс
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