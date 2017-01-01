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Национализацию ПриватБанка обжаловали в суде

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Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания просят суд признать недействительным договор о национализации ПриватБанка.
Игорь Коломойский хочет вернуть ПриватБанк
Игорь Коломойский хочет вернуть ПриватБанк
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Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский и компания Triantal Investments ltd подали иск к Министерству финансов Украины и Фонду гарантирования вкладов физических лиц по национализации этого финансового учреждения. Об этом свидетельствует документ в Едином реестре судебных решений. 

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Как следует из материалов дела, Коломойский и подконтрольная ему компания просят признать недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка, который заключен между государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.

В то же время Хозяйственный суд Киева пришел к выводу, что исковое заявление следует оставить без движения и предоставить истцу время для устранения недостатков, установленных при подаче искового заявления.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк частично выиграл иск в Гааге по активам в Крыму. Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу Приватбанка по экспроприации активов банка в Крыму.

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Теги: банки, банк, суд, Коломойский, банки Украины, ПриватБанк, Игорь Коломойский, национализация
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