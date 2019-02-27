"Грабеж в Укроборонпроме": Кто и зачем скомпрометировал Порошенко

Журналист Сергей Иванов заявляет, что слив информации о грабежах в Укроборонпроме организовал военный прокурор Анатолий Матиос.

Журналист рассказал, кто и зачем слил компромат на Порошенка facebook.com/hg.ukraine.ato

В прямом эфире 24 Канала журналист Сергей Иванов сообщил, что он получил инсайдерскую информацию о том, что Анатолий Матиос, главный военный прокурор, организовал слив коррупционных схем, к которым причастно окружение Петра Порошенко.

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По словам Сергея Иванова, военный прокурор Анатолий Матиос вместо того, чтобы проводить следственные действия, назначать ревизии на "Укроборонпроме", объявлять подозрения и задерживать воров, продал его за очень большие деньги заинтересованным лицам-фигурантам.

"С этими компроматами на Порошенко он пошел к Юлии Тимошенко. Так Матиос пытался выбить себе какие-то политические преференции у вероятного победителя президентской гонки. Вполне возможно, что прокурор, находясь в команде действующего президента, готовил себе запасной вариант, рассчитывая на победу Тимошенко", – добавил Иванов.

Журналист утверждает, что вся политика Украины является некой замкнутой сеткой людей, которые пытаются приспособиться.

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"Посмотрите, кто сейчас работает в окружении президента – друзья Тимошенко. Тот же Олег Медведев или Виктор Уколов, которые несколько лет работали на Юлию Тимошенко, а теперь являются политиками, причастными к Порошенко.

Политика – это некая разновидность борделя. К сожалению, у нас такая система: если ты идешь в политику, то должен принять соответствующие правила. А главное правило украинской политики – это приспосабливание под любые обстоятельства ", – подчеркнул Сергей Иванов.

Ранее сообщалось, кто такие “грабители оборонки“ Игорь Гладковский, Андрей Рогоза и Виталий Жуков. Журналисты расследовали, кем являются главные махинаторы в украинской оборонке.