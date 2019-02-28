ГПУ заявила, что конфискованные $1,5 млрд не касаются Януковича - адвокат

Представители Генпрокуратуры в суде официально подтвердили, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долларов не касаются экс-президента Украины.

В Печерском районном суде Киева Генеральная прокуратура официально признала, что конфискованные 1,5 млрд долларов не касаются бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила сообщила управляющий партнер, адвокат АО AVERLEX Ольга Просянюк, передют Украинские новости.

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Так, на суде ГПУ признала, что во время участия 23 мая 2018 года в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорк генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил недостоверную информацию о присвоении Януковичем и другими лицами более 40 миллиардов долларов и о возвращении в Госбюджет Украины 1,5 миллиардов долларов Януковича.

"Представители ГПУ в суде в конце официально подтвердили, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долларов и информация о якобы присвоении 40 млрд долларов, вообще не касаются Виктора Януковича. Кроме того, по обстоятельствам, связанным с этими средствами Виктору Януковичу даже не объявлялась подозрение, не то что судебный приговор. Читай также: "Янек и К": В госбюджет поступили конфискованные 1,5 млрд Януковича Это означает, что Генеральный прокурор Украины совершенно безосновательно и умышленно своими заявлениями ввел в заблуждение не только украинское общество, но и Организацию Объединенных Наций", - сообщила Просянюк.

Следующее заседание Печерского районного суда состоится 1 марта в 14:30. Суд перейдет к стадии дебатов.

Ранее сообщалось, что Гепрокурор Юрий Луценко пообещал, что 1,5 млрд грн Януковича скоро поступят в госбюджет.