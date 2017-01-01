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В Украине впервые будут торговать акциями Apple

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В Украине впервые будут торговать акциями американской компании Apple. Первый пакет ценных бумаг завел в страну БТС Брокер.
В Украину завели первый пакет акций Apple
В Украину завели первый пакет акций Apple
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Украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украине первый пакет акций американской компании Apple. Об этом заявил председатель правления Нацдепозитария Украины Миндаугас Бакас, сообщает в среду, 27 февраля, Liga.net

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Указано, что сейчас брокер получает разрешение в Нацкомиссии по ценным бумагам на допуск бумаг "яблочной" корпорации к обращению на украинском фондовом рынке.

"Часть проверки взял на себя Нацдепозитарий, на прошлой неделе мы уже передали пакет документов в НКЦБФР. В ближайшие дни ожидаем, что разрешение будет получено", - рассказал Бакас. 

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Отмечается, что параллельно с этим акции нужно зачислить на счет НДУ в международном депозитарии Clearstream. При этом Бакас не уточнил, сколько именно акций регистрирует брокер.

Как ожидается, цена на акции Apple в Украине будет выше, чем в США, из-за комиссии брокера. Стоимость одной акции Apple на американской бирже NASDAQ сейчас составляет 174,3 доллара.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили мошенников, продававших "акции Tesla". Национальная комиссия по ценным бумагам заявила о разоблачении мошенников, которые незаконно продавали украинцам акции Tesla.

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Теги: фондовый рынок, Apple, акции, Украинская биржа, брокер, ценные бумаги, Фондовая биржа
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