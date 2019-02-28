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Коболеву продлили контракт с зарплатой в 2 млн грн

Комментариев: 9
Наблюдательный совет Нафтогаз Украины принял решение о продлении контракта с Коболевым.
Нафтогаз продлил контракт с Коболевым
Нафтогаз продлил контракт с Коболевым
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Наблюдательный совет Нафтогаз Украины продлил контракт с Андреем Коболевым и установил его месячный оклад в размере 2,08 млн грн, передает Экономическая правда. 

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"Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом", - сказал информатор СМИ.

Глава наблюдательного совета Нафтогаза Клэр Споттисвуд написала письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором сообщила, что срок полномочий Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

"Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку. 

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Мы хотели бы обратить внимание, что председатель правления "Нафтогаза" принял и выполняет решение о направлении 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность, а потому не будет личной выгоды в результате принятия любого решения", - добавила Споттисвуд.

Ранее сообщалось, что Гройсман забрал у Коболева автопарк мерседесов. Кабмин пытается оптимизировать работу Нафтогаза.

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Теги: Нафтогаз, Андрей Коболев, зарплата чиновников, Владимир Гройсман, Клэр Споттисвуд, зарплата главы Нафтогаз
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  28.02.2019, 12:05
Оценка:  +1
гость
Зараз буду точно скакати, офігеть, а народу ціни на газ підняли і народ йому з/ту платить
гость  (аноним)  28.02.2019, 11:53
Оценка:  +2
гость
Это песец. Чиновнику с самой отвратительной репутацией продлевают контракт.
гость  (аноним)  28.02.2019, 11:49
Оценка:  +1
гость
СУКИ!!!!
гость  (аноним)  28.02.2019, 11:45
Оценка:  +1
гость
Кто такой этот Клэр Споттисвуд и кто принимал решение о его назначении (избрании) Главой наблюдательного совета Нафтогаза? "...предложенный уровень зарплат соответствует рынку!!!" Вопрос: "Рынку какому и чего?" А уровень зарплат украинцев соответствует его рынку? "Как далек и далеки ОНИ от народа!"
Fon_Pascha    28.02.2019, 11:44
Оценка:  +3
Fon_Pascha
как красиво поиздевались над гражданами! даже не скрывая что ,народ-быдло, и это проглотит! за минималку туда никто работать не пойдет
ГунВсемогущий    28.02.2019, 11:35
Оценка:  +2
ГунВсемогущий
За это и стоял Майдан.А кто сомневается в этом,тот агент Кремля!)))))
Эксперд  (аноним)  28.02.2019, 11:34
Оценка:  +5
Эксперд
Я е б у ..... Хоть бы сук и не афишировали. твари
гость  (аноним)  28.02.2019, 11:32
Оценка:  +4
гость
Уроды майданные, жиды порхатые слушают. что им американский обком прикажет, а о народе совершенно не думают! Понаплодили совершенно ненужных контор с космическими зарплатами и совершенно бесполезных. И еще находятся тварюки , что их поддерживают?
нафнаф    28.02.2019, 11:29
Оценка:  +2
нафнаф
Одобрительно стучу кастрюлей
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