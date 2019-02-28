Коболеву продлили контракт с зарплатой в 2 млн грн

Наблюдательный совет Нафтогаз Украины принял решение о продлении контракта с Коболевым.

Наблюдательный совет Нафтогаз Украины продлил контракт с Андреем Коболевым и установил его месячный оклад в размере 2,08 млн грн, передает Экономическая правда.

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"Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом", - сказал информатор СМИ.

Глава наблюдательного совета Нафтогаза Клэр Споттисвуд написала письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором сообщила, что срок полномочий Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

"Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку.

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Мы хотели бы обратить внимание, что председатель правления "Нафтогаза" принял и выполняет решение о направлении 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность, а потому не будет личной выгоды в результате принятия любого решения", - добавила Споттисвуд.

Ранее сообщалось, что Гройсман забрал у Коболева автопарк мерседесов. Кабмин пытается оптимизировать работу Нафтогаза.