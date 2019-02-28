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Какую зарплату получали министры в январе: Инфографика

Комментариев: 1
Как уже сообщалось, самую большую зарплату получил министр обороны Степан Полторак.
Сколько заработали члены Кабмина в январе 2019 года
Сколько заработали члены Кабмина в январе 2019 года
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В тройке лидеров по январским зарплатам членов Кабинета министров оказались министр обороны Степан Полторак (81 122 грн), министр финансов Оксана Маркарова (73 766 грн) и министр иностранных дел Павел Климкин (63 879 грн), передает Слово и дело. 

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Пятерку замыкают министр инфраструктуры Владимир Омелян с зарплатой в 56,2 тыс грн и глава МВД Арсен Аваков (52,8 тыс грн).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заработал в январе 37,4 тыс грн. Меньше него заработали Евгений Нищук, Игорь Жданов, Ульяна Супрун, Игорь Насалик, Павел Петренко, Вадим Черныш и Юрий Стець. 

Отмечается, что, хотя в Украине и создали Министерство по делам ветеранов, его руководитель Ирина Фриз зарплату еще не получала.

Тройку лидеров возглавили Степан Полторак, Оксана Маркарова и Павел Климкин
Тройку лидеров возглавили Степан Полторак, Оксана Маркарова и Павел Климкин
Слово і діло

Некоторые заместители как обычно получили больше министров. Среди них, заместитель министра экономического развития Юрий Бровченко заработал 187,2 тыс грн, а замглавы Минфина Юрий Буца – 114,6 тыс грн.

Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Нафтогаз Украины принял решение о продлении контракта с Коболевым с зарплатой в 2 млн грн.

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Теги: Кабинет министров, зарплата чиновников, зарплата министров, зарплата госслужащих в украине, министерства
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.02.2019, 13:40
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Ой, врут. Видно забыли указать надбавки, которые поднимают з/п в несколько раз. Склероз вещь такая, то миллионы в декларации забудут, то десятки квартир и участков.
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