Какую зарплату получали министры в январе: Инфографика

Как уже сообщалось, самую большую зарплату получил министр обороны Степан Полторак.

Сколько заработали члены Кабмина в январе 2019 года facebook.com

В тройке лидеров по январским зарплатам членов Кабинета министров оказались министр обороны Степан Полторак (81 122 грн), министр финансов Оксана Маркарова (73 766 грн) и министр иностранных дел Павел Климкин (63 879 грн), передает Слово и дело.

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Пятерку замыкают министр инфраструктуры Владимир Омелян с зарплатой в 56,2 тыс грн и глава МВД Арсен Аваков (52,8 тыс грн).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заработал в январе 37,4 тыс грн. Меньше него заработали Евгений Нищук, Игорь Жданов, Ульяна Супрун, Игорь Насалик, Павел Петренко, Вадим Черныш и Юрий Стець.

Отмечается, что, хотя в Украине и создали Министерство по делам ветеранов, его руководитель Ирина Фриз зарплату еще не получала.

Тройку лидеров возглавили Степан Полторак, Оксана Маркарова и Павел Климкин Слово і діло

Некоторые заместители как обычно получили больше министров. Среди них, заместитель министра экономического развития Юрий Бровченко заработал 187,2 тыс грн, а замглавы Минфина Юрий Буца – 114,6 тыс грн.

Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Нафтогаз Украины принял решение о продлении контракта с Коболевым с зарплатой в 2 млн грн.