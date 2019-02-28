Какую зарплату получали министры в январе: Инфографика
В тройке лидеров по январским зарплатам членов Кабинета министров оказались министр обороны Степан Полторак (81 122 грн), министр финансов Оксана Маркарова (73 766 грн) и министр иностранных дел Павел Климкин (63 879 грн), передает Слово и дело.
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Пятерку замыкают министр инфраструктуры Владимир Омелян с зарплатой в 56,2 тыс грн и глава МВД Арсен Аваков (52,8 тыс грн).
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заработал в январе 37,4 тыс грн. Меньше него заработали Евгений Нищук, Игорь Жданов, Ульяна Супрун, Игорь Насалик, Павел Петренко, Вадим Черныш и Юрий Стець.
Отмечается, что, хотя в Украине и создали Министерство по делам ветеранов, его руководитель Ирина Фриз зарплату еще не получала.
Некоторые заместители как обычно получили больше министров. Среди них, заместитель министра экономического развития Юрий Бровченко заработал 187,2 тыс грн, а замглавы Минфина Юрий Буца – 114,6 тыс грн.
Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Нафтогаз Украины принял решение о продлении контракта с Коболевым с зарплатой в 2 млн грн.
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