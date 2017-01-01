Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк ограничит сферу использования наличных до 15 тыс грн

Комментариев: 0
НБУ снимет граничную сумму расчета наличными с физлицами.
НБУ снизит граничную сумму расчета наличными с физлицами до 15 тыс
НБУ снизит граничную сумму расчета наличными с физлицами до 15 тыс
depositphotos.com

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что они планируют снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс гривен до 15 тыс, передает Страна. 

Читай также: В Украине растет зарплата больше минимальной

Предельная сумма расчетов наличными для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу будет установлена в размере 10% от суммы.

Расчеты физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования будут ограничены до 15 тыс грн.

Под ограничения попадут и обязанности субъектов хозяйствования предоставлять по запросу банка подтверждающие документы, на основании которых осуществляются расчеты, в случае снятия наличных с текущих счетов. 

Читай также: Какие звезды и почем поддерживают кандидатов на выборах-2019

Так, Нацбанк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине" с целью сузить сферы использования наличных; уменьшить тенизацию экономики; развить безналичный сегмент; стабилизировать поступления наличности в банковской системе.

Без изменений останется предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс гривен включительно.

Ранее сообщалось, что для украинцев значит разрешение на "большие зарплаты в конвертах". Юрист пояснила, что даже при выплате зарплат наличными, налоги все равно платить нужно.

Поделись:
Теги: граничная сумма расчета наличными, расчет наличными, НБУ, ограничение использования наличных
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь