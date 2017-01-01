Нацбанк ограничит сферу использования наличных до 15 тыс грн

НБУ снимет граничную сумму расчета наличными с физлицами.

НБУ снизит граничную сумму расчета наличными с физлицами до 15 тыс depositphotos.com

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что они планируют снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс гривен до 15 тыс, передает Страна.

Читай также: В Украине растет зарплата больше минимальной

Предельная сумма расчетов наличными для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу будет установлена в размере 10% от суммы.

Расчеты физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования будут ограничены до 15 тыс грн.

Под ограничения попадут и обязанности субъектов хозяйствования предоставлять по запросу банка подтверждающие документы, на основании которых осуществляются расчеты, в случае снятия наличных с текущих счетов.

Читай также: Какие звезды и почем поддерживают кандидатов на выборах-2019

Так, Нацбанк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине" с целью сузить сферы использования наличных; уменьшить тенизацию экономики; развить безналичный сегмент; стабилизировать поступления наличности в банковской системе.

Без изменений останется предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс гривен включительно.

Ранее сообщалось, что для украинцев значит разрешение на "большие зарплаты в конвертах". Юрист пояснила, что даже при выплате зарплат наличными, налоги все равно платить нужно.