Батькивщина получает миллионы от "фейковых" доноров – СМИ

Подставные лица в течении второго полугодия 2018 года присылали Батькивщине миллионы гривен.

Представленные в Верховной Раде политические партии получают от государства финансирование по закону, что приводит к квартальным и годовым отчетам, которые в свою очередь включают информацию о средствах, поступивших от физических и юридических лиц.

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Bihus провели расследование и узнали, кто же скрывается за маской физических и юридических лиц, которые обогатили партию Тимошенко на миллионы гривен.

Активная фаза предвыборной капании кандидата в президенты Юлии Тимошенко и ее партии Батькивщина стартовала во втором полугодии 2018 года. Тогда же на ее счета стали все чаще поступать взносы, которые, как указано в отчете, приходили от десятков украинцев из небольших городов и поселков по 150 и более тысяч грн.

Взносы приходили от десятков украинцев из небольших городов и поселков по 150 и более тысяч грн bihus.info

В итоге самым большим донором является кассирша в супермаркете в пригороде Киева, а также безработный житель Сум, его землячка, работающая на мойке и предприятие, что записано на методистку из детского сада в Умани.

Самым большим донором является кассирша в супермаркете в пригороде Киева bihus.info

Большинство людей, которые были опрошены по поводу пожертвований, впервые об этом слышат. Такая реакция может означать, что партия Юлии Тимошенко использовала персональные данные граждан Украины с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.

Большинство из "доноров" не знают о том, что присылали пожертвования bihus.info

Однако, по признанию одной из жительниц Кировоградщины мастер маникюра, которая пожертвовала почти 150 тыс грн, призналась, что ее “попросил“ некий человек из местной ячейки партии Тимошенко, который в свое время помог женщине с лечением дочери.

Ранее сообщалось, что Батькивщина вероятно легализировала средства: ГБР открывают дело.