Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Батькивщина получает миллионы от "фейковых" доноров – СМИ

Комментариев: 2
Подставные лица в течении второго полугодия 2018 года присылали Батькивщине миллионы гривен.
Доноры пожертвований Батькивщине являются "фейками"
Доноры пожертвований Батькивщине являются "фейками"
facebook.com/YuliaTymoshenko

Представленные в Верховной Раде политические партии получают от государства финансирование по закону, что приводит к квартальным и годовым отчетам, которые в свою очередь включают информацию о средствах, поступивших от физических и юридических лиц. 

Читай также: Дворец и шикарные декорации: Как Тимошенко выдвигала свою кандидатуру - СМИ

Bihus провели расследование и узнали, кто же скрывается за маской физических и юридических лиц, которые обогатили партию Тимошенко на миллионы гривен.

Активная фаза предвыборной капании кандидата в президенты Юлии Тимошенко и ее партии Батькивщина стартовала во втором полугодии 2018 года. Тогда же на ее счета стали все чаще поступать взносы, которые, как указано в отчете, приходили от десятков украинцев из небольших городов и поселков по 150 и более тысяч грн.

Взносы приходили от десятков украинцев из небольших городов и поселков по 150 и более тысяч грн
Взносы приходили от десятков украинцев из небольших городов и поселков по 150 и более тысяч грн
bihus.info

В итоге самым большим донором является кассирша в супермаркете в пригороде Киева, а также безработный житель Сум, его землячка, работающая на мойке и предприятие, что записано на методистку из детского сада в Умани.

Самым большим донором является кассирша в супермаркете в пригороде Киева
Самым большим донором является кассирша в супермаркете в пригороде Киева
bihus.info

Большинство людей, которые были опрошены по поводу пожертвований, впервые об этом слышат. Такая реакция может означать, что партия Юлии Тимошенко использовала персональные данные граждан Украины с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.

Большинство из
Большинство из "доноров" не знают о том, что присылали пожертвования
bihus.info

Однако, по признанию одной из жительниц Кировоградщины мастер маникюра, которая пожертвовала почти 150 тыс грн, призналась, что ее “попросил“ некий человек из местной ячейки партии Тимошенко, который в свое время помог женщине с лечением дочери.

Ранее сообщалось, что Батькивщина вероятно легализировала средства: ГБР открывают дело.

Поделись:
Теги: батькивщына, Юлия Тимошенко, политическая партия, легализация средств, коррупция, коррупционные схемы, народные депутаты, чиновники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
prontozaurus    28.02.2019, 15:45
Оценка:  +2
prontozaurus
партія "рога та копита".
prontozaurus    28.02.2019, 15:46
Оценка:  +2
prontozaurus
партія "губи та окуляри".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь