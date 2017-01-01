"Гонорар за книгу": Янукович вывел 3,6 млн долл из Украины через Швецию – СМИ

Расследование коррупционных схем беглого президента провели шведские журналисты.

Виктор Янукович в качестве "гонорара за книгу" вывел из Украины 3,6 млн долларов facebook.com

Беглый президент Виктор Янукович вывел из Украины через один из крупнейших шведских банков Swedbank в 2011 году около 3,6 миллиона долларов в качестве "гонорара за книгу", передает ТСН со ссылкой на расследование шведского телеканала SVT.

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Для вывода средств он использовал свой счет в этом банке в Литве, а переводил их через офшорную компанию Vega Holding Limited.

Журналисты отмечают, что 3,6 миллионов были взяткой, но провел он эти средства как "гонорар за книгу", поскольку, по официальным данным транзакций, деньги были отправлены от книгоиздателя.

В итоге, с 2007 по 2013 год по данным журналистов Янукович провел через Swedbank транзакций на сумму в 18,2 миллиона долларов.

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Шведский телеканал сообщил, что Swedbank давно участвует в различных коррупционных схемах, а через подозрительные счета в его отделениях в странах Балтии прошло не менее 5,8 миллиарда долларов.

Адковаты Януковича заявили, что расследование телеканала является ложью и сообщили о намерении требовать от SVT опровержение.

"Сюжет содержит большой объем откровенно лживой и недостоверной информации. О каких переводах через счета шведских банков может идти речь, если ЕС уже однозначно и публично заявлял об отсутствии у Виктора Януковича любых счетов в ЕС?

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В целом этот сюжет - попытка слепить "сенсацию" на пустом месте. Нами будет направлено письмо с требованием опровержения лживой информации телеканала SVT, а в случае промедления с опровержением - подан судебный иск", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

Ранее сообщалось, что представители Генпрокуратуры в суде официально подтвердили, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долларов не касаются экс-президента Украины.