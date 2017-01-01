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Минэкономразвития построит в ОАЭ выставочный павильон за $5,5 млн

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Тендер на строительство уже объявили в системе ProZorro.
Выставочный павильон в Дубае
Выставочный павильон в Дубае
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Пресс-служба Министерства экономического развития сообщила, что ведомство ищет подрядчика, который построит до конца года выставочный павильон Украины в Дубае, где в 2020 году должна состояться международная выставка “Экспо-2020“, передает UBR. 

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В системе ProZorro уже объявили тендер, на который нужно подать документы уже до 8 марта. Принять участие в нем могут и украинские, и зарубежные компании, а победитель должен будет построить павильон уже до 19 октября 2019 года.

По условиям тендера, которые опубликованы в электронной системе торгов, выставочный павильон должен быть построен под чистовую отделку и к нему должны быть подведены все необходимые коммуникации. Кроме того, строителям нужно будет еще и привести в порядок прилегающую территорию.

За все эти работы министерство заплатит 5,5 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что система ProZorro сэкономила для Украины 74,5 млрд. За четыре года свыше 215 тысяч предпринимателей подали хотя бы одно тендерное предложение, отметили в ведомстве.

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Теги: ProZorro, Минэкономразвития, тендер, аукцион, растрата, растрата госсредств, выставочный комплекс
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