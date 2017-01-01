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Рада внесла изменения в госбюджет-2019

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Народные депутаты внесли изменения для финансирования территориальных общин, в которых из-за введения военного положения не состоялись выборы.
Заседание Рады
Заседание Рады
Пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада внесла изменения в закон о бюджете на 2019 год, приняв законопроект №9476. "За" проголосовали 227 народных депутатов. Об этом пишет 112 Украина

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Так, Рада внесла изменения для финансирования территориальных общин, в которых из-за введения в 2018 году военного положения не состоялись выборы.

Согласно пояснительной записке, закон о госбюджете на 2019 год предусматривал финансирование ряда ОТО, в которых 23 декабря должны были состояться выборы. В то же время из-за введения военного положения первые выборы не состоялись в 45 ОТО, а дополнительные - в семь ОТО. Кроме того, в законе о госбюджете-2019 не было учтено присоединение к восьми терробщинам городов смежных сельских и поселковых терробщин. 

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Закон предусматривает снижение доходов общего фонда госбюджета в части официальных трансфертов Реверсная дотация на 9,5 млн гривен и снижение на эту сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе Стабилизационная дотация.

Также предусмотрено уменьшить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе Базовая дотация на 13,4 млн гривен и увеличить на такую сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе Стабилизационная дотация.

Ранее сообщалось, что на Стену на границе с РФ в 2019 году потратят 400 млн грн. В этом году, в частности, планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортных рвов.

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Теги: бюджет, бюджет Украины, Госбюджет, военное положение, Военное положение в Украине
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