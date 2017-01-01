Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина обсудила условия нового транша ЕС

Комментариев: 0
По словам Владимира Гройсмана, сейчас обсуждаются условия получения помощи в размере 500 млн евро.
Валдис Домбровскис встретился с Владимиром Гройсманом
Валдис Домбровскис встретился с Владимиром Гройсманом
Twitter/Владимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обсудили условия второго транша по четвертой программе сотрудничества с Европейским Союзом в размере 500 млн евро. Об этом сегодня, 28 февраля, написал глава правительства в Twitter. 

Читай также: Март и новинки: Украинцев ожидает индексация пенсий, перевод часов и выборы

"Мы решаем все вопросы в оперативном режиме. Последний раз виделись в декабре. Тогда же получили первые 500 млн евро по IV программе сотрудничества с ЕС. Сейчас обсуждаем условия второго транша в 500 млн евро", – сообщил он.

Гройсман добавил, что отдельная тема переговоров – Приазовье. По его словам, Домбровскис 1 марта посетит Бердянск Запорожской области.

"Ознакомится с ситуацией и определит, какие именно программы поддержки и помощи может предложить ЕС. Для нас важны промышленное и инфраструктурное развитие региона – порты, железная дорога, автосообщение", – добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил взять кредитов на $630 миллионов. Украина намерена привлечь кредиты в 630 миллионов долларов двумя траншами с погашением через 4 и 10 лет. 

Поделись:
Теги: Украина, ЕС, транш, Владимир Гройсман, Гройсман
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь