За год реальная зарплата украинцев выросла на 10% - Госстат

Самая высокая зарплата в январе зафиксирована в Киеве, а самая низкая – в Черновицкой области. В большинстве областей уровень зарплаты колеблется в пределах 7000-9000 грн.

Зарплата украинцев за год выросла почти на 10% facebook.com/vglviv

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, реальная зарплата украинцев с учетом инфляции в январе 2019 года выросла на 9,5% по отношению к январю 2018 года.

Отмечается, что самая высокая зарплата в январе зафиксирована в Киеве – 13721 грн, а самая низкая – в Черновицкой области – 6958 грн. В большинстве областей уровень зарплаты колеблется в пределах 7000-9000 грн.

Известно, что наивысшую зарплату получают работники сферы "Финансовая и страховая деятельность" - 17065, а самую низкую – "Охраны здоровья и предоставления социальной помощи" - 6203 и "Временного размещения и организации питания" - 6048.

Ранее сообщалось, что в Украине растет зарплата больше минимальной. В основном рост происходит за счет работников категории "до 5 тыс грн".