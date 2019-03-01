На Кипре обнаружили крупное месторождение газа

В случае подтверждения оценки месторождение природного газа может стать третьим по величине в мире.

Американская нефтяная компания ExxonMobil обнаружила месторождение природного газа к юго-западу от Кипра, говорится в сообщении корпорации. Читай также: Гройсман заявил о провале планов по добыче газа Месторождение расположено в 10-м блоке на шельфе Кипра, его обнаружили во время бурения скважины Glaucus-1. По предварительным данным, запасы природного газа приблизительно составляют от 142 до 227 млрд кубометров.

По оценке американских экспертов, в случае подтверждения оценки месторождение может стать третьим по величине в мире. Читай также: Украинцам изменили нормы потребления газа ExxonMobil – оператор работ, компания владеет 60-процентной долей на блоке. Остальные 40% принадлежат катарской государственной компании Qatar Petroleum.

В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила на 12-м блоке кипрского шельфа месторождение Афродит. Запасы природного газа на нем оценили в 116 млрд кубометров.

