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На Кипре обнаружили крупное месторождение газа

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В случае подтверждения оценки месторождение природного газа может стать третьим по величине в мире.
ExxonMobil нашла на Кипре новое месторождение природного газа
ExxonMobil нашла на Кипре новое месторождение природного газа
facebook.com/crypix.net
Американская нефтяная компания ExxonMobil обнаружила месторождение природного газа к юго-западу от Кипра, говорится в сообщении корпорации. 

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Месторождение расположено в 10-м блоке на шельфе Кипра, его обнаружили во время бурения скважины Glaucus-1. По предварительным данным, запасы природного газа приблизительно составляют от 142 до 227 млрд кубометров.

По оценке американских экспертов, в случае подтверждения оценки месторождение может стать третьим по величине в мире. 

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ExxonMobil – оператор работ, компания владеет 60-процентной долей на блоке. Остальные 40% принадлежат катарской государственной компании Qatar Petroleum.

В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила на 12-м блоке кипрского шельфа месторождение Афродит. Запасы природного газа на нем оценили в 116 млрд кубометров.
 
Ранее сообщалось, что Нафтогаз назвал стоимость увеличения добычи газа. Цена в 10,65 гривен за кубометр газа позволит за пять лет увеличить добычу до 20 миллиардов кубометров в год, подсчитали в компании.
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Теги: газ, Кипр, ExxonMobil, месторождение
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.03.2019, 11:19
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гость
Возле Израиля в море тоже обнаружили крупное месторождение, вот только никто не ринулся его добывать - слишком глубоко залегает, к тому же в море. Короче невыгодно, дорогая добыча - с саудитами и сирийцами не поконкурируешь.
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