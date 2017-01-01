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Газовый рынок Украины перешел на суточное балансирование

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Регулятор неоднократно переносил дату запуска рынка суточного балансирования газа, который должен был заработать с августа прошлого года.
Украинский газовый рынок с пятой попытки перешел на суточную балансировку
Украинский газовый рынок с пятой попытки перешел на суточную балансировку
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С 1 марта газовый рынок Украины перешел с месячного на суточное балансирование, сообщает пресс-служба Нафтогаза. 

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Переход на суточное балансирование предполагает, что взаимодействие между поставщиками, операторами ГРМ и потребителями будет осуществляться исключительно через Информационную платформу оператора ГТС.

"Информационная платформа, которая является основой функционирования рынка газа в новом формате, была создана специалистами Укртрансгаза в сжатые сроки на базе SAP. И сейчас она работает стабильно и в штатном режиме обрабатывает все запросы", - отметили в Нафтогазе.

Глава компании Андрей Коболев отметил в Facebook, что большинство заказчиков услуг транспортировки внесли в систему необходимые данные, однако до сих пор есть компании, которые не внесли номинации для своих потребителей. 

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"Около 310 000 потребителей не имеют зарегистрированного поставщика, из них 270 000 - это потребители, присоединенные к сетям Луганскгаза. Также данные в систему не внесли компании Газпостачсервис и Монтажник", - уточнил он.

Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг неоднократно переносила дату запуска рынка суточного балансирования газа.

Изначально переход должен был состояться 1 августа 2018 года, однако его переносили еще как минимум четыре раза – с августа на октябрь, с октября на ноябрь, с ноября на декабрь, с декабря на март 2019-го. 

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В последний раз причиной переноса стала неготовность операторов газораспределительной системы (ГРС) работать с платформой суточного балансирования в полноценном режиме.

14 февраля Укртрансгаз пытался через суд отменить постановление НКРЭКУ о переходе на суточное балансирование газа.

Ранее сообщалось, что украинцам изменили нормы потребления газа. Из-за массового перерасчета платежки в феврале придут с задержкой.

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Теги: газ, ГТС, Нафтогаз, Укртрансгаз, газотранспортная система
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