Газовый рынок Украины перешел на суточное балансирование
С 1 марта газовый рынок Украины перешел с месячного на суточное балансирование, сообщает пресс-служба Нафтогаза.
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"Информационная платформа, которая является основой функционирования рынка газа в новом формате, была создана специалистами Укртрансгаза в сжатые сроки на базе SAP. И сейчас она работает стабильно и в штатном режиме обрабатывает все запросы", - отметили в Нафтогазе.
Глава компании Андрей Коболев отметил в Facebook, что большинство заказчиков услуг транспортировки внесли в систему необходимые данные, однако до сих пор есть компании, которые не внесли номинации для своих потребителей.
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"Около 310 000 потребителей не имеют зарегистрированного поставщика, из них 270 000 - это потребители, присоединенные к сетям Луганскгаза. Также данные в систему не внесли компании Газпостачсервис и Монтажник", - уточнил он.
Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг неоднократно переносила дату запуска рынка суточного балансирования газа.
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В последний раз причиной переноса стала неготовность операторов газораспределительной системы (ГРС) работать с платформой суточного балансирования в полноценном режиме.
14 февраля Укртрансгаз пытался через суд отменить постановление НКРЭКУ о переходе на суточное балансирование газа.
Ранее сообщалось, что украинцам изменили нормы потребления газа. Из-за массового перерасчета платежки в феврале придут с задержкой.
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