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Банки Украины получили рекордную прибыль за месяц

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За первый месяц 2019 года банковская система Украины получила чистую прибыль почти в 5,5 миллиардов гривен.
Прибыль украинских банков резко выросла в начале года
Прибыль украинских банков резко выросла в начале года
Пресс-центр НБУ

Украинские банки получили в январе рекордную чистую прибыль в 5,426 млрд грн - втрое больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в пятницу, 1 марта. 

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По данным регулятора, за месяц банки получили 20,180 млрд грн дохода (рост на 38,2%). Больше всего банкам дали процентные доходы - 13,282 млрд грн, комиссионные доходы - 4,628 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи - 1,656 млрд грн.

В январе 2019 года расходы банков составили 14,754 млрд грн (рост на 14,3%), в том числе процентные расходы - 6,255 млрд грн, общие административные расходы 4 136 млрд грн, отчисления в резервы 1,759 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков. Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне. 

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Теги: банки, НБУ, банки Украины, прибыль, Банковская система
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