Наличные до 15 тыс грн: Что измениться после нового решения НБУ

К чему приведет решение НБУ снизить граничную сумму расчета наличными с физлицами.

Если в силу вступит новый запрет от НБУ о проведении наличных платежей от 15 тыс грн, то, например, получить заработную плату наличными выше указанной суммы будет невозможно. А вот простые украинцы все же смогут расплачиваться суммой до 50 тыс грн, передает Вigmir.net.

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Так, главной целью данного решения является сокращение уровня теневой экономики, который на данный момент считается самым высоким в Европе. Также это позволит увеличить приток наличных средств в банковскую сферу, однако, бизнес не сможет оплачивать работникам зарплату наличными, если она будет выше 15 тыс грн.

То есть, можно сказать, что данный закон будет касаться в основном предпринимателей. Однако, и простым украинцам усложнят жизнь, так как получить эти самые деньги от работодателей будет сложнее.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян утверждает, что мелкий бизнес пострадает больше всего.

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"Это (решение – Ред.) создает определенное ограничение для мелкого бизнеса. Все операции, которые выше 15 тыс грн, нужно будет проводить через банковские счета. Соответственно, будет возможность контролировать такие расчеты. Проблема в том, что небольшие предприниматели еще не все изучили банковские технологии", – отмечает экономист.

Однако, специалист также утверждает, что новое решение и правда сможет снизить уровень тенизации, но он уверен, что крупный бизнес все же сможет найти способ оплаты выше лимитированной суммы, так как все равно обычно он работает со "своими" банками.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко тоже уверен, что нововведение поспособствует притоку денег в банковскую сферу.

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"Если раньше деньги наоборот снимали для проведения оплаты, сейчас нужно будет пополнять счет, чтобы оплатить какую-либо операцию. Это действительно распространенная европейская практика. Нам давно пора привыкать к мысли, что с таким уровнем теневой экономики жить нельзя. И точка. И если вы проводите операцию через банковские счета, значит, их легче отследить, с них будут уплачены налоги, и они действительно работают на экономику", – резюмирует Мазуренко.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ограничит сферу использования наличных до 15 тыс грн для расчета наличными с физлицами.