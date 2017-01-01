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Стоимость газа по Украине одна, а на тепло – разная: Пояснения Гройсмана

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Премьер-министр считает, что разная цена на тепло провоцирует неплатежи.
Гройсман сообщил, что за стоимость тепла ответственны местные власти городов и поселков
Гройсман сообщил, что за стоимость тепла ответственны местные власти городов и поселков
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что местные органы власти напрямую влияют на стоимость тепла в украинских городах и поселках, так как большинство котельных принадлежит муниципалитетам, передает Сегодня. 

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"Котельные в Украине на 99% принадлежат муниципалитетам и местным властям. Но приведу пример. Город Каменец-Подольский. 1 гКал там стоит 1200 грн. И это заслуга не правительства, а городского головы. А в городе Смела 1 гКал стоит – 2500 грн. Газ по цене одинаковый, а цена тепла разная", - отметил Гройсман.

Он считает, что такая разница в цене на тепло провоцирует неплатежи. Также он уверен, что если домохозяйство имеет объективные причины нехватки средств на оплату коммунуслуг, то "правительство имеет возможности такие семьи защитить".

Ранее сообщалось, что газовый рынок Украины перешел на суточное балансирование. Регулятор неоднократно переносил дату запуска рынка суточного балансирования газа, который должен был заработать с августа прошлого года.

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Теги: стоимость газа, стоимость газа для населения, тариф на газ, тариф на тепло, децентрализация, Владимир Грйосман, премьер-министр
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