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В Украине уменьшилась средняя зарплата

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Заметное падение уровня средней зарплаты произошло во всех регионах Украины, включая Киев.
Средняя зарплата уменьшилась до 9 223 гривен в месяц
Средняя зарплата уменьшилась до 9 223 гривен в месяц
Корреспондент.net

По итогам января 2019 года размер средней заработной платы уменьшилась по сравнению с декабрем 2018 года на 12,8%, или на 1350 гривен – до 9 223 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики в пятницу, 1 марта. 

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Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 13721 гривен (падение 17,1%). На втором месте Донецкая область – 10045 гривен (-11,1%), а на третьей позиции Днепропетровская область – 9654 гривен (-5,3%).

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой области – 6958 гривен (-22,9%), Херсонской области – 7139 гривен (-16%) и Черниговской области – 7184 гривен (-10,3).

Отметим, что падение уровня средней зарплаты произошло во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось, что за год реальная зарплата украинцев выросла на 10%. Самая высокая зарплата в январе зафиксирована в Киеве, а самая низкая – в Черновицкой области. В большинстве областей уровень зарплаты колеблется в пределах 7000-9000 грн.

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Теги: Украина, экономика, зарплаты, украинцы, доходы, зарплата, экономика Украины, Госстат
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  01.03.2019, 17:27
Оценка:  0
гость
C этими пидвыщэннями колбaсa уже 500 гр.(в которой есть сколько-нибудь мясa),и процесс идет.
гость  (аноним)  01.03.2019, 17:09
Оценка:  0
гость
По этим же официальным данным:
средняя з/п за январь 2019 года - 9223 грн,
средняя з/п за январь 2018 года - 7711 грн.
А декабрь само собой наваристее в плане з/п, чем январь.
гость  (аноним)  01.03.2019, 16:58
Оценка:  +1
гость
Январь с декабрем тупо сравнивать.
Адекватно было бы сравнить январь этого года с январем прошлого.
гость  (аноним)  01.03.2019, 16:57
Оценка:  0
гость
Клоуны - опять увидели падение зарплаты в январе на фоне декабрьской? )))
А рабочие дни сравнить слабо в этих месяцах и не забыть декабрьские премии и бонусы?
Абы заголовок состряпать )))
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