В Украине уменьшилась средняя зарплата

Заметное падение уровня средней зарплаты произошло во всех регионах Украины, включая Киев.

По итогам января 2019 года размер средней заработной платы уменьшилась по сравнению с декабрем 2018 года на 12,8%, или на 1350 гривен – до 9 223 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики в пятницу, 1 марта.

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Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 13721 гривен (падение 17,1%). На втором месте Донецкая область – 10045 гривен (-11,1%), а на третьей позиции Днепропетровская область – 9654 гривен (-5,3%).

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой области – 6958 гривен (-22,9%), Херсонской области – 7139 гривен (-16%) и Черниговской области – 7184 гривен (-10,3).

Отметим, что падение уровня средней зарплаты произошло во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось, что за год реальная зарплата украинцев выросла на 10%. Самая высокая зарплата в январе зафиксирована в Киеве, а самая низкая – в Черновицкой области. В большинстве областей уровень зарплаты колеблется в пределах 7000-9000 грн.