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Найденное на Кипре месторождение газа оценили в $30-40 млрд

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Третье крупнейшее в мире месторождение газа нашли у побережья Кипра. Стоимость залежей составляет 30-40 миллиардов долларов.
Стоимость нового крупнейшего месторождения газа Кипра оценили в $30-40 млрд
Стоимость нового крупнейшего месторождения газа Кипра оценили в $30-40 млрд
twitter.com/spectatorindex

Стоимость залежей природного газа, открытых американским нефтяным гигантом ExxonMobil у побережья Кипра, составляет 30-40 миллиардов долларов. Об этом сообщает Cypriot Phileleftheros

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По предварительным данным, месторождение Glaucus-1 в кипрском Блоке 10 имеет залежи примерно 5-8 триллионов кубических футов газа. Это крупнейшее месторождение в эксклюзивной экономической зоне Кипра. Также это третье крупнейшее в мире месторождение газа, открытое за последние два года.

Кипр хочет стать альтернативным источником энергии для Европы, однако Турция выступает против его работ по разведке газовых месторождений, которые, по мнению Анкары, нарушают ее права на запасы нефти и газа и игнорируют права на природные ресурсы Северного Кипра. 

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Турция заявляет, что начала свои работы в акватории Кипра. В феврале прошлого года турецкие военные корабли несколько недель блокировали в Средиземном море буровую установку итальянской энергетической компании ENI, которая должна была начать работы по поиску газа у берегов Кипра.

Ранее сообщалось, что на Кипре обнаружили крупное месторождение газа. В случае подтверждения оценки месторождение природного газа может стать третьим по величине в мире.

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Теги: газ, США, Кипр, месторождение
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