Безработица в Евросоюзе упала до минимума с начала века
В январе 2019 года уровень безработицы в странах Евросоюза составил 6,5%. Это самый низкий показатель с 2000 года. Такие данные озвучила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает Интерфакс в пятницу, 1 марта.
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Отмечается, что уровень безработицы в ЕС постепенно снижался в течение последних пяти лет.
При этом уровень безработицы в странах зоны евро в январе 2019 года зарегистрирован в 7,8%, что означает снижение по сравнению с 8,6% в январе 2018 года.
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"Это самый низкий уровень, когда-либо зарегистрированный в зоне евро с 2000 года", – говорится в сообщении Еврокомиссии.
По оценке европейской статистической службы Eurostat, в январе 2019 года в Евросоюзе в составе 28 стран безработными были 16,2 млн человек, из которых 12,8 млн приходились на зону евро. По отношению к январю 2018 года число безработных уменьшилось на 1,5 млн в ЕС 28 стран и на 1,2 млн – в зоне евро.
Ранее сообщалось, где в Европе ждут украинцев и сколько готовы платить. Более всего зарубежные работодатели нуждаются в инженерах, технологах и производителях.
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