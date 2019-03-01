В Китае обнаружено крупное месторождение сланцевой нефти
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) обнаружила крупные запасы сланцевой нефти рядом с городом Тяньцзинь на севере страны. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 1 марта.
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В целом запасы сланцевой нефти в этом районе оцениваются в 100 млн тонн.
По данным Международного энергетического агентства, извлекаемые запасы сланцевой нефти в Китае составляют около 5 млрд тонн. По этому показателю страна уступает только России и США.
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Dagang Oilfield была создана в 1964 году. Компания занимается разведкой нефти в 25 районах, городах и уездах Китая.
CNPC – крупнейшая нефтегазовая корпорация Китая. Она планирует к концу 2019 года увеличить добычу в регионе Бохайского залива до 50 тысяч тонн в год и довести ее до 500 тысяч тонн к 2025 году.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле заявили о переносе офиса нефтяной госкомпании в Москву. Это сделано в соответствии с планами расширения технического сотрудничества PDVSA в области нефтедобычи с Роснефтью и Газпромом.
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