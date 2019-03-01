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В Китае обнаружено крупное месторождение сланцевой нефти

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Извлекаемые запасы сланцевой нефти в Китае составляют около 5 млрд тонн. По этому показателю страна уступает только России и США.
Добыча нефти в регионе Бохайского залива в 2019 году составит около 50 тысяч тонн
Добыча нефти в регионе Бохайского залива в 2019 году составит около 50 тысяч тонн
Корреспондент.net

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) обнаружила крупные запасы сланцевой нефти рядом с городом Тяньцзинь на севере страны. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 1 марта. 

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По данным компании Dagang Oilfield, подразделения CNPC, две скважины в регионе Бохайского залива дают стабильную добычу на протяжении более 260 суток. Пи этом среднесуточная добыча составляет от 20 до 30 кубометров.

В целом запасы сланцевой нефти в этом районе оцениваются в 100 млн тонн.

По данным Международного энергетического агентства, извлекаемые запасы сланцевой нефти в Китае составляют около 5 млрд тонн. По этому показателю страна уступает только России и США. 

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Dagang Oilfield была создана в 1964 году. Компания занимается разведкой нефти в 25 районах, городах и уездах Китая.

CNPC – крупнейшая нефтегазовая корпорация Китая. Она планирует к концу 2019 года увеличить добычу в регионе Бохайского залива до 50 тысяч тонн в год и довести ее до 500 тысяч тонн к 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле заявили о переносе офиса нефтяной госкомпании в Москву. Это сделано в соответствии с планами расширения технического сотрудничества PDVSA в области нефтедобычи с Роснефтью и Газпромом.

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Теги: нефть, Китай, полезные ископаемые, добыча, месторождение, добыча нефти
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    01.03.2019, 17:58
Оценка:  0
Духовный_скреп
А на Кипре много газа нашли.По ходу Рашке постепенно наступит кирдык.Загнётся сырьевой придаток.
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