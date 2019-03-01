Гладковский и компания: Тайные договора принесли фирме Богдан 510 млн грн

Компания Богдан Моторс получила полмиллиарда гривен по тайным договорам с Минобороны.

Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch, сообщает, что Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" с декабря 2018 года и до сейчас получил 510 млн грн с помощью тайных договоров с Министерством обороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта, передает Экономическая правда.

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Так, деньги перечисляли с казначейского счета в Черкасской области на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "Правэкс-банке".

Небольшая часть средств поступила некоторым частным подрядчикам. В частности, ООО "Богдан Индустрия", которое также входит в корпорацию "Богдан", получило 20,3 млн гривен на поставку автомобилей Great Wall.

"Богдан Индустрия", которое также входит в корпорацию "Богдан", получило 20,3 млн гривен Экономическая правда

Количество авто и их стоимость остались не указанными. Однако, недавно пресс-служба "Богдан" сообщила, что в этом году корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" для Вооруженных сил Украины.

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"Многомиллионные суммы и долгосрочность контрактов между Минобороны и корпорацией "Богдан" могут свидетельствовать о том, что сегодня автопарк армии под прикрытием государственной тайны фактически формирует бизнес первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского", - считает Каневский.

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