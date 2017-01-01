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Украина взяла в долг €500 млн на экономический рост

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Средства предоставлены под гарантии Всемирного банка двумя траншами - на четыре и десять лет.
Украина взяла у Deutsche Bank кредитов почти на 880 миллионов евро
Украина взяла у Deutsche Bank кредитов почти на 880 миллионов евро
Корреспондент.net

Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг, предоставленный Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в пятницу, 1 марта. 

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Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.

По этому кредиту было использовано вторую часть гарантии на общую сумму в размере 750 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Украина обсудила условия нового транша ЕС. По словам Владимира Гройсмана, сейчас обсуждаются условия получения помощи в размере 500 млн евро.

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Теги: Украина, кредиты, Всемирный банк, Минфин, Deutsche Bank
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