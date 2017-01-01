НБУ ослабил гривну: Курс валют на 4 марта

Нацбанк ослабил курс гривны на одну копейку – до 26,86 гривен за доллар. При этом евро подешевел на девять копеек.

В обменниках в понедельник утром, 4 марта, доллар можно купить по 27,00 грн bigmir.net

На 4 марта, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2686,2244 гривны;

– 100 евро – 3057,7292 гривны.

Национальный банк Украины ослабил гривны на одну копейку – до 26,86 гривен за доллар, а евро подешевел на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара на межбанке в продаже 1 марта снизился на 5 копеек до 26,85 грн/доллар, курс в покупке 26,82 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,59 грн/евро.

Ранее сообщалось ТОП-5 вакансий с зарплатой выше 100 000 гривен в месяц. Кому работодатели готовы платить шестизначную сумму.