НБУ ослабил гривну: Курс валют на 4 марта
Нацбанк ослабил курс гривны на одну копейку – до 26,86 гривен за доллар. При этом евро подешевел на девять копеек.
На 4 марта, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2686,2244 гривны;
– 100 евро – 3057,7292 гривны.
Национальный банк Украины ослабил гривны на одну копейку – до 26,86 гривен за доллар, а евро подешевел на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс доллара на межбанке в продаже 1 марта снизился на 5 копеек до 26,85 грн/доллар, курс в покупке 26,82 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,59 грн/евро.
Ранее сообщалось ТОП-5 вакансий с зарплатой выше 100 000 гривен в месяц. Кому работодатели готовы платить шестизначную сумму.
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