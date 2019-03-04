Россия нарастила темпы сокращения добычи нефти

В феврале Россия увеличила снижение добычи по венскому соглашению, следуя своим обязательствам.

Россия в прошлом месяце сократила нефтедобычу на 0,4% в месячном выражении и нарастила на 3,5% в годовом, до 11,336 миллиона бочек в день.

Читай также: В Венесуэле заявили о переносе офиса нефтяной госкомпании в Москву

К октябрю прошлого года добыча снизилась на 85 тысяч баррелей в сутки. Именно с этого времени рассчитывается сделка ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В январе по аналогичным расчетам сокращение в рамках сделки ОПЕК+ составляло 45 тысяч баррелей. Таким образом, в феврале Россия увеличила снижение добычи по венскому соглашению, следуя своим обязательствам.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия с Россией намерены трансформировать ОПЕК. Эр-Рияд и страны Персидского залива планируют видоизменить картель вместе с группой из десяти стран во главе с Россией.