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Россия нарастила темпы сокращения добычи нефти

Комментариев: 6
В феврале Россия увеличила снижение добычи по венскому соглашению, следуя своим обязательствам.
РФ увеличила снижение добычи нефти
РФ увеличила снижение добычи нефти
Getty Images

Россия в прошлом месяце сократила нефтедобычу на 0,4% в месячном выражении и нарастила на 3,5% в годовом, до 11,336 миллиона бочек в день. 

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К октябрю прошлого года добыча снизилась на 85 тысяч баррелей в сутки. Именно с этого времени рассчитывается сделка ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В январе по аналогичным расчетам сокращение в рамках сделки ОПЕК+ составляло 45 тысяч баррелей. Таким образом, в феврале Россия увеличила снижение добычи по венскому соглашению, следуя своим обязательствам.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия с Россией намерены трансформировать ОПЕК. Эр-Рияд и страны Персидского залива планируют видоизменить картель вместе с группой из десяти стран во главе с Россией.

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Теги: Россия, нефть, ОПЕК, добыча нефти
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  04.03.2019, 11:33
Оценка:  0
гость
Не в словах истина а в смысле. Смысл прост, Россия СОБЛЮДАЕТ договоренности и соглашения, в отличии от пиндов например. Ну а компенсируют увеличением добычи дочерними компаниями в Сирии,Ираке и Венесуэле.
vlabzh    04.03.2019, 11:26
Оценка:  0
vlabzh
Уважаемые мудаки ! При наличии отсутсвия ...И далее по тексту.
гость  (аноним)  04.03.2019, 11:24
Оценка:  0
гость
Просто слово "снизила" написать нельзя???
Oldchap    04.03.2019, 11:15
Оценка:  +1
Oldchap
"нарастила темпы сокращения", "увеличила снижение добычи" - "как-то по-дибильному текст написан."
Дром    04.03.2019, 10:45
Оценка:  +3
Дром
"нарастила темпы сокращения"
Редактор, выпей яду.
CasperW    04.03.2019, 10:59
Оценка:  +1
CasperW
нене. Именно благодаря таким заголовкам все в курсе, за кого Рабинович и бигмир. Пусть продолжают
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