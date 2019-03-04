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Военным на передовой повысили оклад – Полторак

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Сумма повышения будет зависеть от линии столкновения, но увеличение произойдет уже с 1 апреля.
Военнослужащим на передовой повысили оклад на 2 тыс грн
Военнослужащим на передовой повысили оклад на 2 тыс грн
facebook.com

Министр обороны Степан Полторак сообщил на своей странице в Facebook о подписании приказа о повышении доплат к денежному обеспечению военных, находящихся в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), передает Сегодня. 

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"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим вооруженных сил Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с 1 апреля 2019 года", – написал Полторак.

Так, военнослужащие на первой линии столкновения будут получать доплату 2000 гривен, то есть в общем сумма денежного обеспечения составит 12 тыс гривен. Для военных на второй линии столкновения доплата составит 1000 гривен, а общая сумма – 5500 гривен.

Будет повышено денежное обеспечение и военнослужащим Военно-морских сил, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они получат доплату 5500 грн, а при выходе на боевые дежурства – 12 тыс грн.

Военные на передовой теперь будут получать 12 тыс грн
Военные на передовой теперь будут получать 12 тыс грн
Сегодня

Ранее сообщалось ТОП-5 вакансий с зарплатой выше 100 000 гривен в месяц и кому работодатели готовы платить шестизначную сумму.

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Теги: зарплата, заработная плата в украине, зарплата военных, зарплата военнослужащих, повышение зарплаты
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.03.2019, 11:38
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гость
"Так, военнослужащие на первой линии столкновения будут получать доплату 2000 гривен, то есть в общем сумма денежного обеспечения составит 12 тыс гривен" - песатели, 12 тыс. - это сумма не обеспечения, а доплаты. Итого выходит рядовому 10 тыс зарплаты+12 тыс. доплаты=22 тыс. грн.
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