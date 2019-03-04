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Глава Нафтогаза рассказал о своей зарплате

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Андрей Коболев сообщил, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой".
Ранее Коболев решил отказаться от зарплаты в пользу благотворительности
Ранее Коболев решил отказаться от зарплаты в пользу благотворительности
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Глава НАК Нафтогаза Андрей Коболев рассказал, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой". Об этом он сообщил в эфире 5 канала. 

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Коболев отметил, что по правилам компании он не имеет права разглашать свой личный заработок и эта информация является конфиденциальной. Добавив, что для Украины его зарплата действительно большая.

Также глава Нафтогаза объяснил, что не заполняет электронную декларацию из-за того, что не попадает под действие соответствующего закона.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - заявил Коболев.

Ранее сообщалось, что Гройсман отреагировал на продление контракта с Коболевым. Премьер-министр напомнил, что срок действия контракта с менеджментом Нафтогаза истекает 22 марта.

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Теги: Нафтогаз, зарплата, Андрей Коболев
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.03.2019, 11:40
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гость
А что он такое грандиозное сделал для страны, для населения Украины что у него з/п "больше, чем семь цифр до запятой" ??? Ничего что некоторые пенсию получают 1680 грн и отсюда еще газ оплачивют !!!
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