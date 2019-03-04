Глава Нафтогаза рассказал о своей зарплате
Глава НАК Нафтогаза Андрей Коболев рассказал, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой". Об этом он сообщил в эфире 5 канала.
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Коболев отметил, что по правилам компании он не имеет права разглашать свой личный заработок и эта информация является конфиденциальной. Добавив, что для Украины его зарплата действительно большая.
Также глава Нафтогаза объяснил, что не заполняет электронную декларацию из-за того, что не попадает под действие соответствующего закона.
"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - заявил Коболев.
Ранее сообщалось, что Гройсман отреагировал на продление контракта с Коболевым. Премьер-министр напомнил, что срок действия контракта с менеджментом Нафтогаза истекает 22 марта.
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