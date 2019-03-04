Глава Нафтогаза рассказал о своей зарплате

Андрей Коболев сообщил, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой".

Глава НАК Нафтогаза Андрей Коболев рассказал, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой". Об этом он сообщил в эфире 5 канала.

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Коболев отметил, что по правилам компании он не имеет права разглашать свой личный заработок и эта информация является конфиденциальной. Добавив, что для Украины его зарплата действительно большая.

Также глава Нафтогаза объяснил, что не заполняет электронную декларацию из-за того, что не попадает под действие соответствующего закона.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - заявил Коболев.

Ранее сообщалось, что Гройсман отреагировал на продление контракта с Коболевым. Премьер-министр напомнил, что срок действия контракта с менеджментом Нафтогаза истекает 22 марта.