Украина выплатила почти $450 млн по евробондам

Выплата осуществлена в рамках долговой операции по реструктуризации 15 миллиардов долларов в 2015 году.

Украина выплатила купон 444,4 миллиона долларов по выпущенным в 2015 году еврооблигациям. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя Минфина.

Читай также: The Economist назвал главные угрозы для мировой экономики

Данная выплата осуществлена в рамках долговой операции, когда в октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.

Тогда согласия не было получено только по еврооблигациям на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года, которые были выкуплены Россией.

Читай также: Стоит ли брать кредиты именно сейчас: Грядет мировой финансовый кризис

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.

Издание напоминает, что процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Ранее сообщалось, что Украина взяла в долг €500 млн на экономический рост. Средства предоставлены под гарантии Всемирного банка двумя траншами - на четыре и десять лет.