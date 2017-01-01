Госстат назвал области с самыми высокими зарплатами

Наиболее высокую среднемесячную зарплату в четвертом квартале 2018 года получали жители Киева, Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей.

В Киеве зарабатывают в полтора раза больше, чем в среднем по стране facebook.com

Самые высокие зарплаты в Украине в четвертом квартале 2018 в Киеве, Донецкой, Днепропетровской и Киевской областях. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Так, в четвертом квартале 2018 года среднемесячная заработная плата в Киеве была на 53% больше, чем в среднем по стране. Среднемесячная заработная плата в Киеве в четвертом квартале прошлого года составила 14 764 грн, что на 53% больше, чем в среднем по стране.

По сравнению с четвертым кварталом 2017 года киевская среднемесячная зарплата выросла на 19,3%, с первым кварталом 2018 года – на 19,1%.

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Среди регионов Украины наиболее высокую среднемесячную зарплату в четвертом квартале 2018 года получали жители Донецкой области – 10 423 грн, на 19,2% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. На втором месте по этому показателю – Киевская область (9 989 грн, на 26,3% больше), на третьем – Днепропетровская (9 609 грн, на 25,3% больше).

Наименьшую среднемесячную зарплату в четвертом квартале 2018 года получали жители Черниговской (7 545 грн; на 22,6% больше, чем в четвертом квартале 2017 года); Тернопольской (7 663 грн, на 23,7% больше) и Херсонской (7 663 грн, на 18,6% больше) областей.

Ранее сообщалось, что в Украине уменьшилась средняя зарплата. Заметное падение уровня средней зарплаты произошло во всех регионах Украины, включая Киев.