За месяц гривна укрепилась на 3,2% - НБУ
За февраль гривна укрепилась к доллару на 3,2% - до 26,86 грн/долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка.
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Согласно данным НБУ, с начала года гривня укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро - на 3,3%.
По информации регулятора, доходность гривневых облигаций внутреннего госзайма в феврале оставалась на высоком уровне, что способствовало притоку иностранных портфельных инвестиций и, вместе с увеличением объемов поступлений экспортеров, преобладанию ревальвационного тренда на валютном рынке.
Ранее сообщалось, что платежный баланс Украины в плюсе на $400 млн. В январе текущий счет платежного баланса сведен с профицитом в 0,4 млрд долларов благодаря существенному сужению дефицита торговли товарами.
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