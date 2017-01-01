Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За месяц гривна укрепилась на 3,2% - НБУ

Комментариев: 0
На 1 марта официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 за доллар. К евро украинская валюта укрепилась чуть меньше.
Гривна продолжает укрепляться в начале года
Гривна продолжает укрепляться в начале года
Пресс-центр НБУ

За февраль гривна укрепилась к доллару на 3,2% - до 26,86 грн/долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка. 

Читай также: Стоит ли брать кредиты именно сейчас: Грядет мировой финансовый кризис

В то же время, по отношению к евро гривна за этот период укрепилась на 3,8%, - до 30,66 грн/евро.

Согласно данным НБУ, с начала года гривня укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро - на 3,3%.

По информации регулятора, доходность гривневых облигаций внутреннего госзайма в феврале оставалась на высоком уровне, что способствовало притоку иностранных портфельных инвестиций и, вместе с увеличением объемов поступлений экспортеров, преобладанию ревальвационного тренда на валютном рынке.

Ранее сообщалось, что платежный баланс Украины в плюсе на $400 млн. В январе текущий счет платежного баланса сведен с профицитом в 0,4 млрд долларов благодаря существенному сужению дефицита торговли товарами.

Поделись:
Теги: гривна, НБУ, курс валют, курс гривны, курс нбу, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь