НБУ объяснил резкий рост дефицита бюджета в январе

Многомиллиардный дефицит госбюджета образовался из-за резкого роста расходов в первый месяц года.

Дефицит госбюджета резко вырос в январе из-за падения доходов на фоне резкого увеличения расходов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за февраль.

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"В январе государственный бюджет выполнен с дефицитом (11,9 млрд грн) вследствие падения доходов (на 1,2% г/г) на фоне резкого увеличения расходов (на 40,4% г/г)", - говорится в сообщении.

Уменьшение доходов, как отмечается, частично вызвано временным фактором - значительными объемами возмещения НДС на уровне 19,7 млрд грн. Другими факторами, по данным Нацбанка, были слабый импорт, укрепление гривны и резкое падение производства табачных изделий.

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Стремительный рост расходов, говорится в обзоре НБУ, связан прежде всего со значительными затратами на социальное обеспечение, а именно - на поддержку Пенсионного фонда.

"Благодаря традиционному для начала года профициту местных бюджетов сводный бюджет имел незначительное отрицательное сальдо (0,4 млрд грн)", - указали в центробанке.

Ранее сообщалось, что платежный баланс Украины в плюсе на $400 млн. В январе текущий счет платежного баланса сведен с профицитом в 0,4 млрд долларов благодаря существенному сужению дефицита торговли товарами.