НБУ объяснил резкий рост дефицита бюджета в январе
Дефицит госбюджета резко вырос в январе из-за падения доходов на фоне резкого увеличения расходов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за февраль.
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Уменьшение доходов, как отмечается, частично вызвано временным фактором - значительными объемами возмещения НДС на уровне 19,7 млрд грн. Другими факторами, по данным Нацбанка, были слабый импорт, укрепление гривны и резкое падение производства табачных изделий.
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Стремительный рост расходов, говорится в обзоре НБУ, связан прежде всего со значительными затратами на социальное обеспечение, а именно - на поддержку Пенсионного фонда.
"Благодаря традиционному для начала года профициту местных бюджетов сводный бюджет имел незначительное отрицательное сальдо (0,4 млрд грн)", - указали в центробанке.
Ранее сообщалось, что платежный баланс Украины в плюсе на $400 млн. В январе текущий счет платежного баланса сведен с профицитом в 0,4 млрд долларов благодаря существенному сужению дефицита торговли товарами.
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