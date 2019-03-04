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Венесуэла перенесет офис металлургической госкорпорации в Москву – СМИ

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Под контролем властей Венесуэлы есть две крупные металлургические компании – CVG и Corpoalum.
Дэлси Родригес уже несколько дней находится в Москве
Дэлси Родригес уже несколько дней находится в Москве
Корреспондент.net

Офис одной из металлургических компаний Венесуэлы будет перенесен в Москву. Об этом сказала вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес, сообщает Интерфакс в понедельник, 4 марта.

"Мы планируем перевести сюда представительство компании, которая занимается разработкой железа и алюминия", – сказала Родригес в интервью телеканалу Россия-24. 

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У Венесуэлы есть децентрализованная госкорпорация CVG (Corporacion Venezolana de Guayana), расположенная на юго-востоке страны и объединяющая золоторудные предприятия, производителей алюминия и стали, компании по добыче железной руды, бокситов, алмазов, а также лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия. В структуру CVG входят 14 крупных концернов из различных отраслей и их дочерние компании, в том числе сталелитейная SIDOR SA.

За алюминиевую отрасль также отвечает Corporacion Nacional del Aluminio SA (Corpoalum), ранее также подчинявшаяся CVG.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле заявили о переносе офиса нефтяной госкомпании в Москву. Это сделано в соответствии с планами расширения технического сотрудничества PDVSA в области нефтедобычи с Роснефтью и Газпромом.

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Теги: Россия, металлургия, Москва, компания, Венесуэла
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.03.2019, 14:46
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гость
Платить будут как простым смертным в Венесуєле, по 7 баксов в месяц?
Или этим аж баксов по 20 в месяц заплатят? Или то только для самих граждан Венесуэлы, а не для московских небожителей?
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