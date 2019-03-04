Венесуэла перенесет офис металлургической госкорпорации в Москву – СМИ
Офис одной из металлургических компаний Венесуэлы будет перенесен в Москву. Об этом сказала вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес, сообщает Интерфакс в понедельник, 4 марта.
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У Венесуэлы есть децентрализованная госкорпорация CVG (Corporacion Venezolana de Guayana), расположенная на юго-востоке страны и объединяющая золоторудные предприятия, производителей алюминия и стали, компании по добыче железной руды, бокситов, алмазов, а также лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия. В структуру CVG входят 14 крупных концернов из различных отраслей и их дочерние компании, в том числе сталелитейная SIDOR SA.
За алюминиевую отрасль также отвечает Corporacion Nacional del Aluminio SA (Corpoalum), ранее также подчинявшаяся CVG.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле заявили о переносе офиса нефтяной госкомпании в Москву. Это сделано в соответствии с планами расширения технического сотрудничества PDVSA в области нефтедобычи с Роснефтью и Газпромом.
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Или этим аж баксов по 20 в месяц заплатят? Или то только для самих граждан Венесуэлы, а не для московских небожителей?