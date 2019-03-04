Суд в Гааге: РФ не признает решения суда о незаконно захваченных активах в Крыму
Министерство юстиции России не признало решения арбитража по иску Нафтогаза.
В Министерстве юстиции Российской Федерации заявили, что Гаагский арбитраж не имеет юрисдикции на рассмотрение иска НАК Нафтогаз Украины в России, передает 24 Канал со ссылкой на Тасс.
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Россия "не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других в Российской Федерации".
Также, Минюст России сообщили о планах принять "все необходимые меры для защиты интересов России".
Ранее сообщалось, что Нафтогаз оценил потерю активов в Крыму в $8 млрд. Нафтогаз требует возместить за потерянные активы 5 миллиардов долларов и еще 3 миллиарда процентов.
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