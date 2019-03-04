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Суд в Гааге: РФ не признает решения суда о незаконно захваченных активах в Крыму

Комментариев: 2
Министерство юстиции России не признало решения арбитража по иску Нафтогаза.
РФ отказывается выплачивать компенсацию по решению суда в Гааге
РФ отказывается выплачивать компенсацию по решению суда в Гааге
facebook.com

В Министерстве юстиции Российской Федерации заявили, что Гаагский арбитраж не имеет юрисдикции на рассмотрение иска НАК Нафтогаз Украины в России, передает 24 Канал со ссылкой на Тасс. 

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Россия "не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других в Российской Федерации".

Также, Минюст России сообщили о планах принять "все необходимые меры для защиты интересов России".

Нафтогаз требует от РФ компенсации в 8 млрд долларов
Нафтогаз требует от РФ компенсации в 8 млрд долларов
24 Канал

Ранее сообщалось, что Нафтогаз оценил потерю активов в Крыму в $8 млрд. Нафтогаз требует возместить за потерянные активы 5 миллиардов долларов и еще 3 миллиарда процентов.

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Теги: Россия, Гаагский арбитраж, Крым, Нафтогаз, активы, Россия и Украина, Россия и Украина в Гааге
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.03.2019, 16:14
Оценка:  -1
гость
Увы, но это так, и что-то может выгореть, если Россия обратится в этот суд против нахтотгаза по этим или аналогичным объектам спора в Крыму.
Операторська    04.03.2019, 15:44
Оценка:  -2
Операторська
хто буде віддавати? чи забирати?
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