Суд в Гааге: РФ не признает решения суда о незаконно захваченных активах в Крыму

Министерство юстиции России не признало решения арбитража по иску Нафтогаза.

РФ отказывается выплачивать компенсацию по решению суда в Гааге facebook.com

В Министерстве юстиции Российской Федерации заявили, что Гаагский арбитраж не имеет юрисдикции на рассмотрение иска НАК Нафтогаз Украины в России, передает 24 Канал со ссылкой на Тасс.

Читай также: Коболев заявил о победе в Гааге по активам в Крыму

Россия "не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других в Российской Федерации".

Также, Минюст России сообщили о планах принять "все необходимые меры для защиты интересов России".

Нафтогаз требует от РФ компенсации в 8 млрд долларов 24 Канал

Ранее сообщалось, что Нафтогаз оценил потерю активов в Крыму в $8 млрд. Нафтогаз требует возместить за потерянные активы 5 миллиардов долларов и еще 3 миллиарда процентов.