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Доходы госбюджета-2019 резко выросли в феврале

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В феврале доходы госбюджета составили более 70 миллиардов гривен, против 54,5 миллиардов месяцем ранее.
Рост доходов бюджета в феврале почти покрыл дефицит за январь
Рост доходов бюджета в феврале почти покрыл дефицит за январь
Корреспондент.net
В феврале доходы госбюджета составляли 70,3 млрд гривен - это на 24,9% больше по сравнению с февралем 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

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"В феврале 2019 года, по оперативной информации Государственного казначейства, доходы государственного бюджета (общий и специальный фонды) составляли 70,3 млрд грн, или 108,6% от росписи. Доходы выросли на 24,9% по сравнению с февралем 2018 года, что связано с ростом заработных плат (НДФЛ) и уровнем потребления (НДС, акцизы)", - говорится в сообщении.

Доходы общего фонда госбюджета составили 97,9% от росписи. В министерстве это объясняют несколькими причинами: 

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  • фактический рост импорта был меньше, чем заложено в бюджетные показатели, переплата на начало февраля по рентной плате за природный газ составляла 0,6 млрд грн, сократилось производство табачных изделий;
  • оптовые компании наполняли внутренний рынок за счет запасов на складах, акциз с которых уплачены в предыдущие годы.
Ниже плановых доходы от ввозной НДС, ренты и акциза было частично компенсировано за счет перевыполнения росписи по налогу на доходы физических лиц и налога на прибыль предприятий. 

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Доходы специального фонда госбюджета составили 19,8% от росписи. Это объясняется прежде всего поступлениями в специальный фонд ввозной пошлины, НДС и акциза от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. В феврале эти платежи, которые являются источником финансирования Пенсионного фонда, составляли 4,0 млрд грн. Кроме того, в феврале поступило 1,5 млрд грн конфискованных средств по решению суда за совершение коррупционного правонарушения.

Отметим, за два месяца 2019 доходы госбюджета составили 124,8 млрд грн, или 99,2% от росписи. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 13,3 млрд грн, или на 12%. 

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По состоянию на 1 марта сумма средств на Едином казначейском счете составляла 8,2 млрд грн. В первый день весны валютный счет правительства был пополнен благодаря средствам, полученным от займа, осуществленной под гарантии Всемирного банка, в сумме 512 млн евро.

Ранее сообщалось, что НБУ объяснил резкий рост дефицита бюджета в январе. Многомиллиардный дефицит госбюджета образовался из-за резкого роста расходов в первый месяц года.
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Теги: бюджет, Минфин, доходы, бюджет Украины, Госбюджет
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