Доходы госбюджета-2019 резко выросли в феврале
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"В феврале 2019 года, по оперативной информации Государственного казначейства, доходы государственного бюджета (общий и специальный фонды) составляли 70,3 млрд грн, или 108,6% от росписи. Доходы выросли на 24,9% по сравнению с февралем 2018 года, что связано с ростом заработных плат (НДФЛ) и уровнем потребления (НДС, акцизы)", - говорится в сообщении.
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- фактический рост импорта был меньше, чем заложено в бюджетные показатели, переплата на начало февраля по рентной плате за природный газ составляла 0,6 млрд грн, сократилось производство табачных изделий;
- оптовые компании наполняли внутренний рынок за счет запасов на складах, акциз с которых уплачены в предыдущие годы.
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Доходы специального фонда госбюджета составили 19,8% от росписи. Это объясняется прежде всего поступлениями в специальный фонд ввозной пошлины, НДС и акциза от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. В феврале эти платежи, которые являются источником финансирования Пенсионного фонда, составляли 4,0 млрд грн. Кроме того, в феврале поступило 1,5 млрд грн конфискованных средств по решению суда за совершение коррупционного правонарушения.
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По состоянию на 1 марта сумма средств на Едином казначейском счете составляла 8,2 млрд грн. В первый день весны валютный счет правительства был пополнен благодаря средствам, полученным от займа, осуществленной под гарантии Всемирного банка, в сумме 512 млн евро.
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