Коррупция на таможнях: Как украинцы и европейцы борются со взятками

В странах ЕС на обращение о взятках реагируют почти мгновенно.

После общения со стоящими в очереди, Виталий узнал, что без взятки тут не проходят facebook.com/sfs.zakarpatia

Только на этой неделе 3 сотрудников таможенной службы попались на взятках: в Одессе за 700 долларов таможенник ускорял возврат арестованных товаров, в Киеве за 200 долларов ускоряли оформление евроблях, а на Закарпатье за 1200 долларов обещали оформить фиктивное пересечение евробляхи задним числом. ТСН сообщает, что таможенники не просто совершают преступление, а и являются "лицом государства", так как первыми встречают иностранцев.

Читай также: Тимошенко признала "фейковых" доноров в Батькивщине – СМИ

Так, например, гражданин Литвы, Алексей Неуров, ездит в Украину ежегодно.

"Проблемы с желудком, я ездил в Моршин, в этот раз была туристическая поездка - просто желудок подлечить", - говорит он.

После поездки он с семьей возвращался домой через пункт Грушев-Будомеж, когда таможенник сообщил, что машину заберут для обыска.

"Если мы поедем в бокс, в бокс мы поедем разбирать твою машину и мы, наверное, мы можем найти наркотики. Я говорю - так у меня нет наркотиков. - Так мы найдем. Или заплати или мы найдем у тебя в машине наркотики", - пересказывает Алексей разговор с таможенником.

Читай также: Дело Фирташа: В Лондоне арестовали его дом и старую станцию метро

Он выложил свою историю в Facebook, где его видео набрало десятки тысяч просмотров. Оказалось, что он является не исключением, так как поборы с иностранцев на границе являются нормой.

"Ее (взятку – ред.) выпрашивают, рэкетом или чем-то еще - ты сейчас чуть ли не в тюрьму сядешь за наркотики, если ты не дашь нам деньги - это вообще беспредел, это переходит все границы. Границы люди пройти не могут, а моральные границы переходят", - говорит мужчина.

Алексей написал заявление в НАБУ, и очень благодарен украинцам, которые извинялись за действия таможенников. Отмечается, что украинский адвокат вызвался помогать ему бесплатно.

Но на европейских границах тоже бывают такие ситуации, например, на словацкой таможне.

Читай также: Гладковский и компания: Тайные договора принесли фирме Богдан 510 млн грн

"И вот когда я пересекал словацкую границу, дал весь пакет документов, полный абсолютно и словак так потряс паспорт и говорит: а традиция? Говорю: какая традиция? Он говорит: ну, на кавичку. Я говорю: никакие кавички. И после того у меня началась гораздо длиннее процедура оформления", - рассказал журналист Виталий Глагола.

Виталий стал снимать все на видео.

"А то-то? – Что-то? – А традиция? – Какая традиция? – На кофе нет? – А, нет, на кофе нет. – Чего нет? – А чего да? – Нет? – Никакое не на кофе! – Ничего? – Так все в порядке? – Но это сейчас увидим!"

После этого таможенник отложил документы в сторону, а люди, стоявшие позади него, стали впереди. После общения со стоящими в очереди, Виталий узнал, что без взятки тут не проходят.

Читай также: Предприниматели поделились самыми важными проблемами малого бизнеса

"Были люди, которые не дали. Стояла "Шкода" - простояли, ну, я не знаю, ну, очень долго они простояли здесь: у них начались проблемы с документами. В общем они стояли - стояли и в конце концов дали и уехали", - рассказывали люди в очереди.

Давать деньги Виталий отказался и через 20 минут сделал скандал, что его не оформляют и крикнул на всю таможню. Далее он опубликовал все отснятое на таможне, впрочем, такой мгновенной реакции словацкой власти не ожидал. На границе начали срочную проверку.

"Что касается видео. Мы имеем четкое мнение – коррупция неприемлема. Служащего мы уже идентифицировали. Там работает инспекция. Хотим добавить, если вы располагаете информацией о коррупционных действиях – не бойтесь сообщать об этом", - рассказала пресс-секретарь Финансовой инспекции Словацкой Республики Иванна Скоканова.

Читай также: Новый закон о НО: 65 уголовных дел об обогащении придется закрыть

Дело приобрело такой резонанс, что министр финансов Словакии Петр Кажимир после встречи с руководством таможни заявил: взяточник должен быть наказан по всей строгости закона и освобожден.

"Министр финансов Словакии также вызвал на ковер руководителя таможни. Уволили начальника пункта пропуска, его заместителя, всех руководителей изменений, этого работника на железнодорожную станцию вообще перевели", - рассказал журналист Глагола.

После инцидента в Словакии, венгры устроили проверку у себя и задержали 16 таможенников, которые подозреваются во взяточничестве.

А вот в Украине глава Львовской таможни утверждает, что на ситуацию отреагировали, проверяют, но на камеру с журналистами общаться не хотят. Зато прислали письмо, в котором утверждают, что дело расследует национальная полиция.

Читай также: "Гонорар за книгу": Янукович вывел 3,6 млн долл из Украины через Швецию – СМИ

"В Яворивский райотдел полиции 14 февраля поступило сообщение от ДФС Львовской области о возможных фактах незаконных действий должностных лиц Львовской таможни. Это событие было внесено в журнал Единого учета. В настоящее время проводится проверка", - рассказали там.

Люди на таможне также оставляют свои отзывы.

"Очень таможенники себя по-хамски ведут. С нашей стороны, увы, все как было, так и осталось. - На кофе просят? – Да."

Ранее сообщалось, кто ворует больше всех, уклоняясь от уплаты налогов. Страна борется не с уклонителями от уплаты налогов, а с помощью новых надбавок другим плательщикам.