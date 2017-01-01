ЕС выделит 50 млн евро на безопасность в Азовском море

В большинстве деньги пойдут на безопасность в Мариуполе и Бердянске.

ЕС поможет Украине в противостоянии с РФ facebook.com

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Во время заседания Рады регионального развития Одесской области, Петр Порошенко сказал, что Европейский союз выделит Украине 50 млн евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины, передает 24 Канал.

В основном деньги выделят Мариуполю и Бердянску.

Так Евросоюз помогает Украине противостоять российской агрессии.

Ранее сообщалось, что ЕС восстановит обсерваторию на горе Поп Иван в Карпатах. На работы потратят 1 млн 53 тыс евро.