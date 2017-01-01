ЕС выделит 50 млн евро на безопасность в Азовском море
В большинстве деньги пойдут на безопасность в Мариуполе и Бердянске.
Читай также: Суд в Гааге: РФ не признает решения суда о незаконно захваченных активах в Крыму
Во время заседания Рады регионального развития Одесской области, Петр Порошенко сказал, что Европейский союз выделит Украине 50 млн евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины, передает 24 Канал.
В основном деньги выделят Мариуполю и Бердянску.
Так Евросоюз помогает Украине противостоять российской агрессии.
Ранее сообщалось, что ЕС восстановит обсерваторию на горе Поп Иван в Карпатах. На работы потратят 1 млн 53 тыс евро.
Полная версия правил