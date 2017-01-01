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НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за "грязных" денег политиков

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Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками "грязных" денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.
НБУ разослал банкам Украины письмо
НБУ разослал банкам Украины письмо
пресс-служба НБУ

Национальный банк рекомендовал банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

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Как отмечается в письме НБУ, характер таких операций может свидетельствовать о легализации "грязных" средств. Речь идет о так называемых циклических операциях, особенностью проведения которых является покупка юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низко (т.е. с убытком) ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в частности одного рабочего дня.

Указанная схема может реализовываться через финансовых посредников на фондовом рынке и происходить в несколько этапов: 

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  • на первом этапе брокер, действуя от своего имени за счет и по заказу юридического лица, покупает у банка пакет ОВГЗ, далее он продает, а другой брокер покупает указанный пакет ОВГЗ по цене ниже приобретения (но в пределах рыночных цен), действуя за счет и по заказу физического лица;
  • этот же пакет ОВГЗ вновь по большей цене выкупает первый брокер, который действует от своего имени, но за счет и по заказу юридического лица, в дальнейшем он снова перепродает пакет ОВГЗ в пользу физического лица по более низкой цене, а физическое лицо осуществляет его дальнейшую продажу банка по более привлекательной цене;
  • в результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере

"Такая схема получения инвестиционного дохода используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации во время декларирования", - говорится в сообщении НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ рассказал, что происходит с долларом в Украине. В Нацбанке считают, что украинцы научились спокойнее относиться к колебаниям курса.

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Теги: банки, Отмывание денег, НБУ, банки Украины, политики
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