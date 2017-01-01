Выборы 2019: Сколько денег потратят на бюллетени для выборов президента

ЦИК заказали изготовление и упаковку 60 млн избирательных бюллетеней.

ЦИК закажет более 60 млн избирательных бюллетеней, тогда как население в Украине почти в 2 раза меньше facebook.com

В системе ProZorro появилась информация о том, что Центральная избирательная комиссия заключила договор с госпредприятием "Полиграфический комбинат Украина" на печать избирательных бюллетеней стоимостью 166,36 млн грн, передает Сегодня.

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Полиграфкомбинат "Украина" был выбран путем переговорной процедуры, ссылаясь на закон "О выборах президента Украины", которым предусматривается, что избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности, содержащими степени защиты.

Данный комбинат является единственным в стране предприятием с материально-технической базой и мощностями, которые соответствуют требованиям.

Так, ЦИК закажет изготовление и упаковку 60 млн 359 тысяч 600 избирательных бюллетеней, тогда как население в Украине почти в 2 раза меньше.

Избирательные бюллетени изготовить в течение 16 календарных дней.

Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты потратили 110 миллионов на участие в выборах. Вся сумма была перечислена на специальный счет Госказначейства.