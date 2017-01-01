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НБУ продолжает укреплять гривну: Курс валют на 5 марта

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Нацбанк укрепил курс гривны на четыре копейки – до 26,82 гривен за доллар. При этом евро подешевел на 16 копеек.
На черном рынке утром 5 марта доллар купить в среднем можно по 26,85 грн
На черном рынке утром 5 марта доллар купить в среднем можно по 26,85 грн
bigmir.net

На 5 марта, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2682,7083 гривны;

– 100 евро – 3041,3864 гривны.

Национальный банк Украины укрепил гривну на 4 копейки – до 26,82 гривен за доллар, а евро подешевел на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем – 30,41 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 4 марта вырос на 5 копеек до 26,84 грн/доллар, курс в покупке 26,82 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,39 грн/евро.

Ранее сообщалось, за сколько денег отремонтируют местные дороги в 2019 году. Премьер заявил, что за 5 лет все областные центры должны быть соединены хорошими дорогами.

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