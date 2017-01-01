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Кабмин: Суд отменил недействующее постановление о ценах на газ

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Окружной административный суд Киева отменил недействующее постановление Кабмина о газе. И все равно это решение правительство будет обжаловать, заявили в Кабмине.
Суд отменил уже утратившее силу постановление Кабмина
Суд отменил уже утратившее силу постановление Кабмина
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Окружной административный суд Киева отменил уже недействующее постановление Кабинета министров о ценах на газ. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в Facebook

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В частности, он отметил, что Кабмин намерен обжаловать решение Окружного админсуда Киева о признании противоправным порядка формирования цен на природный газ для нужд населения, который правительство утвердило постановлением от 27 апреля 2016 года.

По его словам, решение суда касается утратившего силу постановления. 

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"Обжалуемое постановление Кабинета министров от 27 апреля 2016 года №315 утратившим силу согласно постановлению Кабмина от 19 октября 2018 года №867 Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Даже, несмотря на это, Кабинет министров будет подавать апелляцию и обжаловать это решение в установленном порядке", - написал он в соцсети.

При этом других деталей Рябчук не сообщил.

Ранее сообщалось, что по мнению Владимира Гройсмана, Украина может добывать больше газа. Премьер-министр рассказал о стратегии правительства Украины в области в области энергоэффективности.

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Теги: газ, суд, тарифы, Кабмин Украины, правительство, правительство Украины, цена на газ
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