Названа самая богатая женщина мира
Самой богатой женщиной мира журнал Forbes назвал внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс.
Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Or'eal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического гиганта.
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Состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс оценивается в 49,3 млрд долларов. В списке богатейших людей мира она находится на 14-м месте. За прошлый год состояние Француазы Беттанкур-Майерс выросло на 17%, или на 7,1 млрд долларов.
Отмечается, что до нее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Or'eal Эжена Шюллера – Лилиан Беттанкур. В список богатейших людей мира она впервые попала в 1987 году, когда Forbes стал публиковать свои рейтинги.
Ранее сообщалось, что богатейшая женщина Китая увеличила состояние на $2 миллиарда за 4 дня. Самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь за четыре биржевых дня увеличила состояние более чем на $2 млрд.
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