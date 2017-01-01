Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названа самая богатая женщина мира

Комментариев: 0
Самой богатой женщиной мира журнал Forbes назвал внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс.
Внучка основателя L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс
Внучка основателя L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс
Корреспондент.net

Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Or'eal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического гиганта. 

Читай также: Брачный контракт: Сколько потеряет самый богатый человек в мире после развода

Состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс оценивается в 49,3 млрд долларов. В списке богатейших людей мира она находится на 14-м месте. За прошлый год состояние Француазы Беттанкур-Майерс выросло на 17%, или на 7,1 млрд долларов.

Отмечается, что до нее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Or'eal Эжена Шюллера – Лилиан Беттанкур. В список богатейших людей мира она впервые попала в 1987 году, когда Forbes стал публиковать свои рейтинги.
 
Ранее сообщалось, что богатейшая женщина Китая увеличила состояние на $2 миллиарда за 4 дня. Самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь за четыре биржевых дня увеличила состояние более чем на $2 млрд.
Поделись:
Теги: женщина, богатые, ForbesWoman, рейтинг Forbes, самая богатая женщина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь