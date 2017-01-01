Названа самая богатая женщина мира

Самой богатой женщиной мира журнал Forbes назвал внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс.



Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Or'eal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического гиганта. Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Or'eal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического гиганта. Читай также: Брачный контракт: Сколько потеряет самый богатый человек в мире после развода Состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс оценивается в 49,3 млрд долларов. В списке богатейших людей мира она находится на 14-м месте. За прошлый год состояние Француазы Беттанкур-Майерс выросло на 17%, или на 7,1 млрд долларов.

Отмечается, что до нее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Or'eal Эжена Шюллера – Лилиан Беттанкур. В список богатейших людей мира она впервые попала в 1987 году, когда Forbes стал публиковать свои рейтинги.